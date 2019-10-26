سرهنگ محمد رازقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی معابر پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در هیچ یک از معابر تهران نداریم.

وی ادامه داد: البته شاهد ترافیک نیمه‌سنگین (ترافیک عصرگاهی) در محورهای بزرگراهی، شمالی و مرکزی هستیم.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فاتب افزود: با توجه به پیش‌رو بودن تعطیلات و شدت گرفتن سفرهای مردم، خیابان‌های منتهی به ترمینال‌ها و مبادی خروجی پایتخت، دارای ترافیک سنگین‌تری نسبت به سایر محورها هستند.

رازقی تصریح کرد: با توجه به احتمال بارندگی برای امشب، پیش‌بینی می‌شود بعد از ساعت ۱۹ ظرفیت ترافیک در معابر بزرگراهی تهران سنگین‌تر باشد.