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۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۷:۰۳

آخرین وضعیت ترافیکی پایتخت؛

ترافیک عصرگاهی در محورهای بزرگراهی، شمالی و مرکزی

ترافیک عصرگاهی در محورهای بزرگراهی، شمالی و مرکزی

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فاتب آخرین وضعیت ترافیکی معابر را تشریح کرد.

سرهنگ محمد رازقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی معابر پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در هیچ یک از معابر تهران نداریم.

وی ادامه داد: البته شاهد ترافیک نیمه‌سنگین (ترافیک عصرگاهی) در محورهای بزرگراهی، شمالی و مرکزی هستیم.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل هوشمند ترافیک پلیس راهور فاتب افزود: با توجه به پیش‌رو بودن تعطیلات و شدت گرفتن سفرهای مردم، خیابان‌های منتهی به ترمینال‌ها و مبادی خروجی پایتخت، دارای ترافیک سنگین‌تری نسبت به سایر محورها هستند.

رازقی تصریح کرد: با توجه به احتمال بارندگی برای امشب، پیش‌بینی می‌شود بعد از ساعت ۱۹ ظرفیت ترافیک در معابر بزرگراهی تهران سنگین‌تر باشد.

کد مطلب 4756661

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