فقط 10 درصد از كودكان مراكز شبانه روزي بم ، زنده مانده اند

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : بيش از 70 كودك در اين مراكز نگهداري مي شدند كه تقريبا تمام آنها جان خود را از دست داده اند و 10 درصد باقي مانده نيز به دليل شدت جراحات وارده به بيمارستانهاي اطراف اعزام شدند تا پس از بهبود به مراكز نگهداري موقت در ساير مراكز استانها منتقل شوند .

وي با بيان اينكه هنوزهيچگونه آماري از تعداد كودكاني كه بر اثر زلزله جان خود را از دست داده اند نداريم ، اظهار داشت : انتقال كودكان به مراكز نگهداري در ساير شهرهاي استان كرمان همچنان ادامه دارد و اكيپ مددكاري ما با گردش در سطح شهر كودكان آواره در ميان آوارها را جمع آوري مي كنند ، ولي اكثر بازماندگان هر خانواده اي ترجيح مي دهند كه كودكشان را نزد خود نگهدارند و مانع انتقال كودكان به ساير شهرها مي شوند اما با اين حال تلاش مي كنيم براي جلوگيري از ايجاد بحران و تنش هاي روحي رواني ، بازماندگان را قانع كنيم تا هر چه سريعتر براي مدتي هر چند كوتاه بچه ها را به مراكزي خارج از شهر منتقل كنيم .

دكتر معتمدي ساماندهي و جمع آوري كودكان و زنان بي سرپرست را كار دشواري دانست و اظهار داشت : در حال حاضر 150 كودك به مراكز نگهداري موقت در ساير شهرهاي استان كرمان منتقل شده اند و ساماندهي و انتقال زنان بازمانده از اين حادثه ادامه دارد اما بسياري از آنها براي يافتن اجساد ساير اعضاء خانواده حاضر به دور شدن از محل حادثه نيستند .

وي افزود : فعلا كودكان در مراكز بهزيستي استان كرمان نگهداري مي شوند و به دليل برخي مسايل قانوني هيچ كودكي جز به بستگان و بازماندگانش واگذار نمي شود .