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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۳۷

مدير كل دفتر آسيب ديدگان سازمان بهزيستي در گفتگو با "مهر " خبر داد :

فقط 10 درصد از كودكان مراكز شبانه روزي بم ، زنده مانده اند

شهرستان بم داراي 2 مركز شبانه روزي نگهداري كودكان بي سرپرست است كه اين مراكز بر اثر زلزله بم كاملا تخريب شده و به جز 10 درصد بقيه اين كودكان زير آوار مانده اند .

دكتر سيد هادي معتمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين خبر گفت : بيش از 70 كودك در اين مراكز نگهداري مي شدند كه تقريبا تمام آنها جان خود را از دست داده اند و 10 درصد باقي مانده نيز به دليل شدت جراحات وارده به بيمارستانهاي اطراف اعزام شدند تا پس از بهبود به مراكز نگهداري موقت در ساير مراكز استانها منتقل شوند .

وي با بيان اينكه  هنوزهيچگونه  آماري از تعداد كودكاني كه بر اثر زلزله جان خود را از دست داده اند  نداريم ، اظهار داشت :  انتقال كودكان به مراكز نگهداري در ساير شهرهاي استان كرمان همچنان  ادامه دارد و اكيپ مددكاري ما با گردش در سطح شهر كودكان آواره در ميان آوارها را جمع آوري مي كنند ،  ولي اكثر بازماندگان هر خانواده اي ترجيح مي دهند كه كودكشان  را نزد خود نگهدارند و مانع انتقال كودكان به ساير شهرها مي شوند اما با اين حال  تلاش مي كنيم براي جلوگيري از ايجاد بحران و تنش هاي روحي رواني ،  بازماندگان را قانع كنيم تا هر چه سريعتر  براي مدتي هر چند كوتاه  بچه ها را به مراكزي خارج  از شهر منتقل كنيم .

دكتر معتمدي ساماندهي و جمع آوري كودكان و زنان بي سرپرست را كار دشواري دانست و اظهار داشت :   در حال حاضر 150 كودك به مراكز نگهداري موقت در ساير شهرهاي استان كرمان منتقل شده اند  و ساماندهي و انتقال زنان بازمانده  از اين حادثه  ادامه دارد اما بسياري از آنها براي يافتن اجساد ساير اعضاء خانواده حاضر به دور شدن از محل حادثه نيستند .  

 وي افزود : فعلا كودكان در مراكز بهزيستي  استان كرمان نگهداري مي شوند و به دليل برخي مسايل قانوني هيچ كودكي جز به بستگان و بازماندگانش واگذار نمي شود . 

 

کد مطلب 47567

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