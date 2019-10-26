به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه امروز شنبه با اشاره به توافق آنکارا و مسکو درباره شمال شرق سوریه در روز سه شنبه هفته گذشته اظهار داشت: تا پایان ۱۵۰ ساعت توافق شده در خصوص توقف عملیات، تحولات را زیر نظر داشته و پس از آن با ارزیابی های جدید اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وزیر دفاع ترکیه در این باره گفت: توافق سوچی کاملا عادی و مطابق با برنامه ریزی‌ها پیش می رود. ۱۵۰ ساعت توافق شده نیز ساعت ۱۸:۰۰ روز ۲۹ اکتبر (سه شنبه ۷ ابان ماه) به پایان می رسد. با توجه به روند تحولات اقدامات لازم را عملی خواهیم کرد.

گفتنی است رجب طیب اردوغان و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه ۲۲ اکتبر (سه شنبه هفته گذشته) در خصوص شمال سوریه به یک توافق ۱۰ ماده ای دست یافتند.