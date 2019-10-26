دستگاههای تابعه وزارت کار مکلف به ارائه خدمات درتعطیلات رسمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری با صدور بخشنامه ای معاونین وزیر ، مدیران کل اجرایی استانها، روسا و مدیران عامل سازمانها ، صندوق ها، بانکها و موسسات وابسته را موظف به ارایه خدمات ضروری و راهبردی موارد غیر مترقبه در ایام تعطیلات مناسبتی به مخاطبان و جامعه هدف کرد.

در این بخشنامه آمده است: با عنایت به دامنه وسیع وظایف، ماموریت ها و مسئولیت‌های وزارت متبوع بویژه در حوزه های روابط کار، تامین اجتماعی و بهزیستی و انتظار بحق مخاطبان و جامعه هدف نسبت به دریافت بی وقفه خدمات، شایسته است تمهیدات لازم تدبیر شود تا در ایام تعطیلات مناسبتی، ارایه خدمات ضروری و راهبردی موارد غیر مترقبه احتمالی، از طریق برقرای کشیک و سایر روش های موثر، استمرار داشته باشد.