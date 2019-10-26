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۴ آبان ۱۳۹۸، ۱۹:۵۶

شطرنج هوخه فین هلند؛

نماینده ایران استاد بزرگ پرو را شکست داد

نماینده ایران استاد بزرگ پرو را شکست داد

علیرضا فیروزجا در ۶ دور رقابت مسابقات هوخه فین هلند جورج کوری از پرو را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج، دور ششم بیست و سومین دوره مسابقات هوخه فین هلند برگزار شد و در رقابت های بخش اساتید، علیرضا فیروزجا از ایران با ریتینگ ۲۷۰۲ برابر جورج کوری از پرو با ریتینگ ۲۶۷۱ به پیروزی رسید تا در مجموع صاحب برتری ۴.۵ بر ۱.۵ شود.

در ۶ دور رقابت فیروزجا و جورج کوری، نماینده شطرنج ایران به ۴ پیروزی، یک تساوی و یک شکست شد تا فاتح این رقابت در مسابقات هوخه فین هلند شود.

بیست و سومین دوره مسابقات هوخه فین هلند در ۵ جدول برگزار می شود که در رقابت های آزاد آن ۷۴ بازیکن از ۱۶ کشور جهان به رقابت با یکدیگر می پردازند.

کد مطلب 4756760
رضا خسروي

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