دبير كل سازمان ملل متحد به ملت و دولت ايران تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" بنا بر اظهار سخنگوي كوفي عنان، سازمان ملل در حال بسيج كمك هاي بين المللي براي حمايت از دولت ايران به منظور رويارويي با اين فاجعه اسفبار است. تيم كشوري ملل متحد در تهران بلافاصله پس از وقوع زمين لرزه دو گروه را به منطقه "بم" اعزام نمود.

به علاوه گروهي از"هماهنگي وارزيابي بلايا" مربوط به سازمان ملل براي هماهنگي تلاش هاي كمك رساني به ايران اعزام شده اند. همچنين اداره هماهنگي امورانسان دوستانه ملل متحد مبلغ 90 هزاردلار به عنوان كمك اوليه اضطراري براي زلزله زدگان اختصاص داده است.

گفتني است دبيركل سازمان ملل درپيام خود از جامعه بين المللي خواست از تلاش هاي كمك رساني به قربانيان زلزله بم هر چه سريع تر حمايت نمايند.