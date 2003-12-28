ظريف و آرميتاژ با يكديگر گفتگو كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، وزارت امورخارجه آمريكا ديروز اعلام كرد به خاطر كمك رساني و ارسال كمك هاي بشر دوستانه به مردم زلزله زده شهر بم تنش هاي ديپلماتيك بين مقامات ايران و آمريكا كنار گذاشته مي شود تا وضعيت مردم زلزله زده شهر بم هرچه سريعتر بهبود پيدا كند.

لوفينتورسخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا در گفتگو با خبرنگاران اعلام كرد: ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا و محمد جواد ظريف نماينده دائم ايران درسازمان ملل در مذاكرات تلفني كه ديروز با يكديگر داشتند به اين نتيجه رسيدند كه براي امداد رساني به زلزله زدگان بم و بهبود وضعيت آنها در موقعيت كنوني اختلافات ديپلماتيك را كنار گذاشته و براي سرو سامان دادن وضعيت زلزله زدگان يكديگر را ياري دهند.

فينتور تصريح كرد: " نيروهاي امداد آمريكايي براي كمك رساني به موقع و سريع به زلزله زدگان، نيازمند ارتباط و تماس مستقيم و نزديك با مقامات ايران هستند تا امداد رساني از طريق كانال هاي ويژه و مناسب و با سرعت هر چه بيشتر انجام شود."

اسكات مك كلان سخنگوي كاخ سفيد نيز اعلام كرد نيروهاي امداد آمريكايي در همكاري با مقامات ايران، سازمان ملل، صليب سرخ و هلال احمر براي بهبود هرچه سريع تر وضعيت زلزله زدگان بم به آنها كمك خواهند كرد.