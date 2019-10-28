با صلاحدید کادر فنی در تیم ملی نبودم/ از حضورم در سایپا خوشحالم

محمدجواد معنوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در لیگ برتر ایران گفت: در اوایل رقابت‌های جهانی، چند پیشنهاد از تیم‌های ترکیه و لهستان داشتم اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که امسال ترجیح دادم در ایران بمانم.

این عضو پیشین تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: خدا را شکر از انتخاب خود راضی و خوشحال هستم چرا که تیم سایپا از کادر فنی خوب و بازیکنانی مثل امیر حسینی بهره می‌برد.

وی در ادامه افزود: همه چیز خوب است، امیدوارم امسال نتایج خوبی در لیگ کسب کنیم، مصدومیت من مدت‌هاست که برطرف شده و شرایط خوب است.

معنوی‌نژاد درباره عدم حضورش در تیم ملی نیز گفت: دلیل نبودنم در دو تورنمنت آخر تیم ملی، مصدومیت نبود بلکه صلاحدید کادر فنی این‌گونه بود که در تیم نباشم و من به این تصمیم احترام می‌گذارم.