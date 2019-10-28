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۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۰۰

معنوی نژاد در گفتگو با مهر:

با صلاحدید کادر فنی در تیم ملی نبودم/ از حضورم در سایپا خوشحالم

با صلاحدید کادر فنی در تیم ملی نبودم/ از حضورم در سایپا خوشحالم

والیبالیست تیم سایپا درباره حضورش در لیگ ایران گفت: از انتخابم راضی هستم و امیدوارم امسال نتایج خوبی کسب کنیم.

محمدجواد معنوی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره حضورش در لیگ برتر ایران گفت: در اوایل رقابت‌های جهانی، چند پیشنهاد از تیم‌های ترکیه و لهستان داشتم اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که امسال ترجیح دادم در ایران بمانم.

این عضو پیشین تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: خدا را شکر از انتخاب خود راضی و خوشحال هستم چرا که تیم سایپا از کادر فنی خوب و بازیکنانی مثل امیر حسینی بهره می‌برد.

وی در ادامه افزود: همه چیز خوب است، امیدوارم امسال نتایج خوبی در لیگ کسب کنیم، مصدومیت من مدت‌هاست که برطرف شده و شرایط خوب است.

معنوی‌نژاد درباره عدم حضورش در تیم ملی نیز گفت: دلیل نبودنم در دو تورنمنت آخر تیم ملی، مصدومیت نبود بلکه صلاحدید کادر فنی این‌گونه بود که در تیم نباشم و من به این تصمیم احترام می‌گذارم.

کد مطلب 4757103
ساناز سلیمان آبادی

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