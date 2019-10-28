فیلم «جنگ و صلح» از قزوین به جشنواره کشوری فیلم کوتاه راه یافت

احسان میرزایی کارگردان فیلم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از رویدادهای هنری شاخصی است که آثار راه یافته به آن پس از داوری سخت گیرانه و تخصصی انتخاب می شوند.

وی بیان کرد: از میان ۱۹۷ اثر ارسال شده به جشنواره با نظر داوران تعداد ۲۷ اثر به این جشنواره راه یافت که خوشبختانه فیلم «جنگ و صلح» از قزوین هم در میان این آثار است.

میرزایی تصریح کرد: سی و ششمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از ۱۸ تا ۲۴ آبان ماه در تهران برگزار می شود و آثار راه یافته در پردیس سینمایی ملت نمایش داده می شود.

وی گفت: این فیلم موضوع قدرت را بر پایه دو مفهوم جنگ و صلح به تصویر می کشد.

دست اندرکاران این فیلم کوتاه عبارتند از : تصویربرداران، وحید بصیری و ابوالفضل چیت گر، بازیگر: حمید امیدوار و کارگردانی، فیلم نامه نویسی و تهیه ‌کنندگی، طراحی صحنه و لباس، صدابرداری، صداگذاری و تدوین فیلم نیز توسط احسان میرزایی انجام شده است.

موسیقی اثر: السی ماری پاده - اسون گیلد مارک است و این فیلم به مدت ۶ دقیقه و ۳۱ ثانیه در سال ۱۳۹۸ تولید شده است.

احسان میرزایی که متولد سال ۱۳۷۱ است در حال حاضر به عنوان تصویربردار باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیمای مرکز قزوین فعالیت می کند.