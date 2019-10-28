لاریجانی به مقام شامخ شهدای استان سمنان ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از ظهر دوشنبه در حالی با همراهی وزیر صنعت، معدن و تجارت وارد استان سمنان شد که در دامغان مورد استقبال رسمی مسئولان استانی و شهرستانی قرار گرفت و پس از مراسم رسمی استقبال برای ادای احترام به مقام شهدا، راهی گلزار شهدای دامغان شد.

گلزار شهدای دامغان امروز در حالی میزبان رئیس قوه مقننه است که ادای احترام و گلباران مزار شهدا و همچنین قرائت فاتحه برای شادی روح سه هزار شهید دفاع مقدس و انقلاب اسلامی استان سمنان بخش هایی از این آئین معنوی بودند.

لاریجانی در سخنانی کوتاه با اشاره به نقش شهدای استان سمنان به خصوص شهدای جهادگر و همچنین رزمندگان عملیات مرصاد، گفت: این استان با داشتن سه هزار شهید به نسبت تعداد جمعیت سهم بزرگی از دفاع مقدس و انقلاب اسلامی دارد.

وی همچنین قرار است پس از این مراسم کارخانه فولاد دامغان را در فاز دوم افتتاح کند کارخانه‌ای که کلنگ‌زنی آن به سال ۹۱ باز می‌گردد و فاز نخست آن در تابستان ۹۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

این کارخانه می‌تواند برای نزدیک به ۵۵۰ نفر اشتغال ایجاد ایجاد کند.

لاریجانی عصر امروز نیز در چهارمین اجلاسیه تقدیر از مجاهدان در غربت ویژه تجلیل از رهبران شیعیان جهان که در غربت زندگی می کنند، حضور می‌یابد.

لاریجانی امشب استان سمنان را ترک خواهد گفت.