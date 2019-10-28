تداوم بارش ها در کردستان/ستاد مدیریت بحران آماده باش اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران پائیزی در استان کردستان در هفته پایانی مهر ماه آغاز شده است و پیش بینی می شود که این موج بارشی تا اواخر هفته جاری همچنان آسمان این استان را تحت تاثیر خود قرار دهد.

بارش ها از شنبه پایانی مهر ماه و به صورت پراکنده آغاز شد و با گذشت زمان بر شدت این بارش ها افزوده شد و حتی در بعضی از شهرهای استان کردستان نیز آب گرفتگی معابر را نیز به دنبال داشت.

شدت بارش ها در همان روزهای اول به ویژه در شهرستان دیواندره و در شهر زرینه به حدی بود که باعث سفیدپوش شدن این منطقه در روزهای پایانی مهر ماه شد و البته به صورت مستمر بارش تگرگ نیز در استان کردستان طی هفته گذشته گزارش شده است.

مدیر کل هواشناسی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص شرایط جوی حاکم بر این استان، بیان کرد: بررسی نقشه ها و مدل های پیش بینی نشان می دهد که جو ناپایدار همچنان تا روز چهارشنبه هفته جاری در این استان همچنان ادامه خواهد داشت.

رحیم صدیقی بیان کرد: بر این اساس در مدت یاد شده افزایش پوشش ابر، در بعضی ساعات رگبار و رعد و برق، احتمال بارش تگرگ، گاهی وزش باد شدید و در برخی نقاط مه و کاهش دید مهمترین پدیده های جوی استان کردستان خواهند بود.

وی گفت: با توجه به فعالیت این سامانه بارشی امکان آب گرفتگی معابر و همچنین سیلابی شدن رودخانه ها برای روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری در استان کردستان وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان کردستان عنوان کرد: برای روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری و افزایش ناپایداری جوی را در استان کردستان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: به دنبال کاهش دمای هوای استان کردستان که از دو هفته قبل آغاز شده بود این روند همچنان ادامه خواهد داشت و پیش بینی می شود که دمای هوا به شکل محسوسی به ویژه طی روزهای پنج شنبه و جمعه کاهش پیدا کند.

همچنین بر اساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان کردستان خطاب به مردم این استان، تاکید شده است که پیش بینی های لازم در خصوص احتمال آب گرفتگی معابر و همچنین سیلابی شدن رودخانه ها صورت گیرد.

اعلام آماده باش ستاد مدیریت بحران کردستان

بر اساس اعلام ستاد مدیریت بحران استانداری کردستان در طول یک هفته گذشته و به دنبال بارش های مناسب در سراسر این استان، مورد خاصی از خسارت های سیلاب و آب گرفتگی معابر گزارش نشده است.

محمد فلاحی مدیرکل بحران استانداری کردستان به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اخطاریه های اداره کل هواشناسی استان کردستان پیش بینی های لازم از سوی ادارات و سازمان های دولتی در سراسر استان کردستان صورت گرفته است.

وی گفت: به دلیل احتمال وقوع سیلاب در بعضی از نقاط استان کردستان به نهادها و ادارات خدمت رسان آماده باش اعلام شده و ستاد مدیریت بحران در شهرستان ها و مرکز استان به صورت لحظه ای موارد را بررسی می کند.

همچنین بر اساس اعلام شهرداری سنندج و به دنبال بارش ها چند روز اخیر، آب گرفتگی معابر در بعضی از نقاط شهر سنندج گزارش شده که با حضور به موقع نیروهای شهرداری موارد رفع شده است.

در همین حال و براساس مشاهدات خبرنگار مهر، شنبه شب یک باب مغازه واقع در بلوار کردستان در شهر سنندج به دنبال آب گرفتگی این معبر خسارت دیده است و با ورود آب به داخل آن بخشی از کالاهای داخل این مغازه به صورت کامل از بین رفته است.

فرماندار شهرستان بیجار نیز اعلام کرد که طی روزهای گذشته در سه روستای این شهرستان وقوع سیلاب گزارش شده است که خوشبختانه این سیلاب ها خسارتی برای مردم به دنبال نداشته است.

در حال حاضر وضعیت هوای سنندج ابری و سرد است و بارش پراکنده باران نیز در این شهر گزارش شده است که پیش بینی می شود تا سردترین ساعت دمای هوا در سنندج به کمتر از چهار درجه بالای صفر برسد.