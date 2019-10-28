ابراهیمی ترکمان درگذشت علامه سیدجعفر مرتضی عاملی را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور پیامی درگذشت علامه سید جعفر مرتضی العاملی را تسلیت گفت. ابراهیمی ترکمان دراین پیام آورده است: ارتحال عالم جلیل القدر، آیت الله سید جعفر مرتضی العاملی موجب تاسف و تاثر شد. این دانشمند بزرگ در عصر حاضر یکی از برجسته ترین سیره نگاران جهان اسلام و همچنین یکی از مورخان برجسته شیعی در گرایش تاریخ صدر اسلام بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این پیام افزود: علامه العاملی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی احیای تاریخ در حوزه های علمیه یاد کرد. او با تألیفات و پژوهش‌های خود کتابخانه اسلامی و عربی را غنی کرد و با درگذشت وی، حوزه‌های علمیه و مراکز دینی یک فقیه و محقق بزرگ را از دست داد.

ابراهیمی ترکمان در ادامه این پیام ضمن تسلیت به مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب اسلامی، علما و فضلای حوزه های علمیه، برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه الهی مسئلت کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از پیام خود با بیان اینکه بدون تاریخ نمی‌توان به مطالعه اسلامی پرداخت، گفت: آثار علامه به موضوعات خاص که در تاریخ کمتر به آن پرداخته شده توجه دارد نظیر آنچه در نگین انگشتری پیامبر و ائمه اطهار (ع) نوشته شده بود.

ابراهیمی ترکمان همچنین، فعالیت‌های میان رشته‌ای را یکی دیگر از وی‍ژگی‌های آثار سید جعفر مرتضی عاملی دانست و گفت:‌ دانشمندان در گذشته هر یک در یک علم سررشته داشتند در حالی که امروز نگرش‌های جدید به وجود آمده و ما در آثار علامه ترکیب تاریخ و کلام را شاهد هستیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه این پیام، گستردگی منابع، حجم مراجعات و مواجه اجتهادی با منابع از دیگر وی‍ژگی‌های آثار علامه مرتضی عاملی برشمرد که همواره به آن پرداخته شده است.