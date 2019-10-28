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۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۳۷

با صدور پیامی

ابراهیمی ترکمان درگذشت علامه سیدجعفر مرتضی عاملی را تسلیت گفت

ابراهیمی ترکمان درگذشت علامه سیدجعفر مرتضی عاملی را تسلیت گفت

آیت‌الله مرتضی عاملی از برجسته ترین سیره نگاران جهان اسلام به شمار می‌آید که روش اجتهادی او در تاریخ و سیره‌نگاری، طرحی نو در حوزه‌های علمیه و همچنین در میان پژوهشگران علوم دینی درانداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با صدور پیامی درگذشت علامه سید جعفر مرتضی العاملی را تسلیت گفت. ابراهیمی ترکمان دراین پیام آورده است: ارتحال عالم جلیل القدر، آیت الله سید جعفر مرتضی العاملی موجب تاسف و تاثر شد. این دانشمند بزرگ در عصر حاضر یکی از برجسته ترین سیره نگاران جهان اسلام و همچنین یکی از مورخان برجسته شیعی در گرایش تاریخ صدر اسلام بود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه این پیام افزود: علامه العاملی را می‌توان به عنوان یکی از عوامل اصلی احیای تاریخ در حوزه های علمیه یاد کرد. او با تألیفات و پژوهش‌های خود کتابخانه اسلامی و عربی را غنی کرد و با درگذشت وی، حوزه‌های علمیه و مراکز دینی یک فقیه و محقق بزرگ را از دست داد.

ابراهیمی ترکمان در ادامه این پیام ضمن تسلیت به مراجع عظام تقلید، رهبر معظم انقلاب اسلامی، علما و فضلای حوزه های علمیه، برای ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه الهی مسئلت کردند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از پیام خود با بیان اینکه بدون تاریخ نمی‌توان به مطالعه اسلامی پرداخت، گفت: آثار علامه به موضوعات خاص که در تاریخ کمتر به آن پرداخته شده توجه دارد نظیر آنچه در نگین انگشتری پیامبر و ائمه اطهار (ع) نوشته شده بود.

ابراهیمی ترکمان همچنین، فعالیت‌های میان رشته‌ای را یکی دیگر از وی‍ژگی‌های آثار سید جعفر مرتضی عاملی دانست و گفت:‌ دانشمندان در گذشته هر یک در یک علم سررشته داشتند در حالی که امروز نگرش‌های جدید به وجود آمده و ما در آثار علامه ترکیب تاریخ و کلام را شاهد هستیم.

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامه این پیام، گستردگی منابع، حجم مراجعات و مواجه اجتهادی با منابع از دیگر وی‍ژگی‌های آثار علامه مرتضی عاملی برشمرد که همواره به آن پرداخته شده است.

کد مطلب 4757275

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