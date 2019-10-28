به گزارش خبرنگار مهر، به مناسب هفته بیمه سلامت، صبح دوشنبه زنگ بیمه سلامت در مدارس گرگان نواخته شد.

این آیین به صورت نمادین در مدرسه علوم و معارف صدرای گرگان برگزار شد.

در این مراسم سرپرست بیمه سلامت گلستان، مدیرآموزش و پرورش شهرستان گرگان، معاونت تربیت بدنی آموزش و پرورش گلستان، معاونت تبلیغات اسلامی گلستان و غیره حضور داشتند.

سرپرست اداره کل بیمه سلامت گلستان در این برنامه از دانش آموزان خواست اهمیت بیمه درمانی را در بین خانواده ها تبیین کنند.

مهراد کمانگری گفت: اگر خانواده ای بیمه ندارد به سایت بیمه سلامت مراجعه کرده و 27 دفتر پیشخوان دولتی سطح استان هم آماده ارائه خدمات برای ثبت نام بیمه سلامت را دارد.

سید جواد محمد زاده، یکی از کارشناسان مذهبی مستقر در تبلیغات اسلامی گلستان در این جلسه اظهارکرد: اگر اندیشه درست باشد حال انسان هم خوب می شود لذا باید تفکر اصلاح شود.

وی افزود: جامعه ما دچار وسوسه و خطرات است و باید تلاش کرد در کنار حمایت ها و لطف هایی که بیمه سلامت و آموزش و پرورش می کند، در این مسیر هم حرکت کرد.