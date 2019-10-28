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۶ آبان ۱۳۹۸، ۹:۴۶

در یک پروژه فضایی؛

هواپیمای رکورد دار پس از ۷۸۰ روز فرود آمد

هواپیمای رکورد دار پس از ۷۸۰ روز فرود آمد

هواپیمای فضایی مرموز آمریکا پس از گذراندن ۷۸۰ روز در مدار زمین بالاخره فرود آمد. اما قرار است برای ماموریتی دیگر در ۲۰۲۰ میلادی دوباره به آسمان فرستاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هواپیمای فضایی مرموز X-۳۷B متعلق به نیروی هوایی آمریکا پیش از این با گذراندن ۷۱۷ روز در مدار زمین، رکورد جدیدی را ثبت کرده بود.

این هواپیمای فضایی این بار بالاخره پس از گذراندن ۷۸۰ روز در مدار زمین، در مقر فضایی کندی فرود آمده است. رکورد قبلی این هواپیما ۷۱۷ روز و ۲۰ ساعت و ۴۲ دقیقه پرواز در مدار زمین بود. X-۳۷B از هفتم سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی مشغول مدار زدن دور زمین بوده است.

 البته این رکورد ۳ برابر مدت ماموریت اصلی  هواپیما بود. در اصل X-۳۷B قرار بود ۲۴۰ روز در مدار زمین بماند.  طبق اطلاعات منتشر شده هواپیمای فضایی مذکور تمام اهداف ماموریت را انجام داده است. البته هنوز محموله X-۳۷B مشخص نیست  و مقامات به طور مبهم به  آن اشاره کرده اند.

یکی از محموله های این هواپیمای فضایی یک پخش کننده حرارتی است که به آزمایش دستگاه های الکترونیکی و لوله خنک کننده در هواپیما کمک کرد.  

البته این آخرین ماموریت X-۳۷B نیست. قرار است ششمین ماموریت هواپیمای فضایی آن در ۲۰۲۰ انجام شود. 

کد مطلب 4757344

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