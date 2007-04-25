سهم بنادر کشور از حمل و نقل ریلی فقط 7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری در بازدید از مراکز بندری مازندران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که حمل و نقل ریلی می تواند سهم عمدهای در ترانزیت کالا ایفا کند، اظهار داشت: متاسفانه سهم بنادر درحمل و نقل ریلی کشور تنها 7 درصد است.
وی افزود : با توجه به امکانات ترانزیتی موجود در کشور سازمان بنادر برنامه توسعه ای حمل و نقل ریلی کشور را در دستور کار دارد.
طاهری تصریح کرد : در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای مصوبات اصل 44، این سازمان برنامه های واگذاری واحدهای مختلف بندری خود به بخش خصوصی را در دستور کار دارد.
وی تاکید کرد : با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک کلیه پایانه های موجود در بنادر کشور توسط بخش خصوصی اداره خواهند شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور خاطرنشان کرد : سهم 7 درصدی حمل و نقل ریلی در بنادر کشور در برخی بنادر از جمله بندر امیرآباد زیر صفر است و به همین علت به شدت نیازمند توسعه حمل و نقل ریلی برای ترانزیت کالاها هستیم .
وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت : تعیین این رژیم به عهده مسئولین سیاسی کشور است ولی مشخص نشدن وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر هیچ گونه محدودیتی برای حمل و نقل دریایی ایجاد نمی کند.
طاهری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص قرارداد ایران با کشور فرانسه برای ورود بالگرد به کشور و واگذاری آن در بندر نوشهر بیان داشت : بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته برای ارتقاء وضعیت بنادر کشور از فرانسه درخواست خرید بالگرد کردیم تا از آن طریق تردد شناورها کنترل شود ولی متاسفانه طرف قرارداد پیش شرط هایی از جمله واگذار نکردن همه تجیهزات داشت که مورد قبول ما واقع نشد.
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