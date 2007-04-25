سهم بنادر کشور از حمل و نقل ریلی فقط 7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری در بازدید از مراکز بندری مازندران در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیر آباد در جمع خبرنگاران با تاکید بر این که حمل و نقل ریلی می تواند سهم عمده‌ای در ترانزیت کالا ایفا کند، اظهار داشت: متاسفانه سهم بنادر درحمل و نقل ریلی کشور تنها 7 درصد است.

وی افزود : با توجه به امکانات ترانزیتی موجود در کشور سازمان بنادر برنامه توسعه ای حمل و نقل ریلی کشور را در دستور کار دارد .

طاهری تصریح کرد : در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای مصوبات اصل 44، این سازمان برنامه های واگذاری واحدهای مختلف بندری خود به بخش خصوصی را در دستور کار دارد .

وی تاکید کرد : با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک کلیه پایانه های موجود در بنادر کشور توسط بخش خصوصی اداره خواهند شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی کشور خاطرنشان کرد : سهم 7 درصدی حمل و نقل ریلی در بنادر کشور در برخی بنادر از جمله بندر امیرآباد زیر صفر است و به همین علت به شدت نیازمند توسعه حمل و نقل ریلی برای ترانزیت کالاها هستیم .

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت : تعیین این رژیم به عهده مسئولین سیاسی کشور است ولی مشخص نشدن وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر هیچ گونه محدودیتی برای حمل و نقل دریایی ایجاد نمی کند .