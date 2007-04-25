عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

-"جرج بوش" رئیس جمهوری آمریکا سه شنبه اعلام کرد : "کاندولیزا رایس" وزیرامورخارجه آمریکا ماه آتی مذاکرات دوجانبه ای را با "منوچهر متکی" وزیرامورخارجه ایران در شرم الشیخ مصر انجام می دهد. قرار است کنفرانس بین المللی درباره عراق در این شهر برگزار شود.
-"دومینیک دوویلپن" نخست وزیر فرانسه حمایت خود را از "نیکولا سارکوزی" یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری دراین کشور اعلام کرد.
-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد مذاکرات خود را با "بشاراسد" رئیس جمهوری سوریه مثبت خواند.
-"آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان عصر روزگذشته با "تونی بلر" نخست وزیر انگلیس که درحال حاضر درآلمان به سرمی برد، دیدار کرد.
- منابع خبری از ادامه درگیری های شدید میان مردان مسلح و نظامیان ارتش اتیوپی در موگادیشو- پایتخت سومالی- خبرمی دهند.
-"آنجلا مرکل" صدراعظم آلمان در تماس تلفنی با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، گفتگو کرد.
-سازمان ملل متحد در نظر دارد 14 هزار نیروی حافظ صلح به ایالت بحران زده دارفور اعزام کند.
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