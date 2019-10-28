آمادگی قایقرانان جوان اردبیلی برای درخشش در مسابقات قهرمانی کشور

مرتضی قاطع در خصوص آخرین وضعیت قایقرانان اردبیلی برای حضور در مسابقات قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: همزمان با برنامه‌های هفته تربیت بدنی مسابقات قایقرانی قهرمانی استان اردبیل در روز گذشته به کار خود پایان داد تا نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات کشوری اعزام شوند.

وی افزود: در این رقابت‌ها که در رده سنی زیر ۲۳ سال برگزار شد در مجموع شاهد حضور ۴۱ قایقران در دو بخش بانوان و آقایان بودیم تا یک دوره مسابقه در سطح کیفی مناسبی را شاهد شویم.

رئیس هیئت قایقرانی استان اردبیل ادامه داد: نفرات برتر این رقابت‌ها در مسابقات قهرمانی کشور که به میزبانی استان بوشهر از ۱۲ آبان ماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد، شرکت می‌کنند.

قاطع ادامه داد: با توجه به اینکه رقابت‌های برگزار شده انتخابی استان، به منظور معرفی نفرات برتر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی و قهرمانی جوانان کشور بود، سطح فنی و کیفی مناسبی را شاهد بودیم.

رئیس هیئت قایقرانی استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به آمادگی مناسب قایقرانان اردبیلی امیدوار به کسب مدال‌های درخشان قایقرانان استان در رقابت‌های پیش رو خواهیم بود.

وی در پایان به نفرات برتر مسابقات قهرمانی قایقرانی استان که جواز حضور در رقابت‌های جوانان کشوری را به دست آوردند اشاره کرد و افزود: در رشته کایاک تک نفره ۵۰۰ متر حامد قنبری، ویتال تک نفره محمد پور وثوق، روئینگ تک نفره بخش آقایان صالح برغمدی و روئینگ تک نفره بانوان کیمیا علیپور حائز رتبه‌های برتر شدند.