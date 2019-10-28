۱۷۳ ویژه برنامه گرامیداشت دهه وقف در کرمان اجرا می شود

حجت الاسلام رضا حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن ایام دهه وقف از چهارم تا سیزدهم آبانماه اظهار داشت: دهه وقف فرصت مناسبی برای تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف است و با توجه به اهمیت وقف در جامعه در تقویم ملی کشور روز شنبه چهارم آبانماه به نام روز وقف نامگذاری شده است.

وی افزود: آغاز برنامه های دهه وقف با ماه‌های صفر و ربیع الاول، رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع)، شهادت امام رضا (ع) مصادف شده است که در همین راستا برنامه های عزاداری و سوگواری این ایام همراه با اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش در بقاع متبرکه شاخص استان برگزار می شود.

حجت الاسلام حدادی از اجرای ۱۷۳ ویژه برنامه فرهنگی و ترویجی در دهه وقف در استان خبر داد و گفت: نواختن زنگ وقف به‌صورت نمادین در یکی از مدارس شهرستان، برگزاری نشست های تخصصی وقف با اصناف و موقوفات، برگزاری محفل انس با قرآن، برپایی ایستگاه واقف باشیم دربقاع متبرکه، دیدار با خانواده شهید واقف، برگزاری نماز وحدت، غبارروبی قبور مطهر شهدا و... از دیگر برنامه‌های این دهه در استان به شمار می‌روند.

وی از برگزاری همایش یاوران وقف درروز یکشنبه ۱۲ آبانماه با حضور جمعی از خدمت گزاران بقاع متبرکه و موقوفات و مسئولان استانی خبر داد و تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این مراسم تجلیل از هیئت امناء و خادمان اماکن متبرکه، متولیان موقوفات و فعالان عرصه وقف است.