به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه مستند، جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند»، با پخش و بررسی مستند «ثانیه‌ها» به کارگردانی مژگان صیادی از شبکه مستند پخش خواهد شد.

در این قسمت و پس از پخش مستند، مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس کشور و مژگان صیادی کارگردان مستند «ثانیه‌ها» مهمان برنامه خواهند بود و به بررسی خدمات‌رسانی اورژانس به بیماران می‌پردازند. همچنین بسیاری از سوالات مردمی در مورد دلایل دیر رسیدن آمبولانس‌ها یا حمل اشخاصی به غیر از بیماران پاسخ داده می‌شود. علاوه بر این، محمدتقی فهیم و سعید قطبی‌زاده به نقد و بررسی فرمی این مستند می پردازند.

مستند «ثانیه‌ها»، روایتی صریح و جذاب از همراه شدن با تیم‌های عملیاتی اورژانس است و نقش ثانیه‌های حیاتی بین مرگ و زندگی شهروندان را در موقعیت‌های مختلف به تصویر می‌کشد. همچنین زندگی ۲ تکنسین اورژانس و تاثیر شغل پرخطر و پراسترس آنان بر زندگی خانوادگی‌شان به نمایش در می‌آید. در بخش دیگری از این فیلم مستند ضرورت نیاز به اورژانس در دهه ۵۰ تا به امروز در کلانشهر تهران مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت‌های نیروهای امدادی، پیشرفت‌ها و چالش‌های پیشروی این سازمان روایت می‌شود.

این مستند که به کارگردانی مژگان صیادی تولید شده است پس از پخش در جشنواره تلویزیونی مستند برای دومین بار از برنامه تلویزیونی «به اضافه مستند» پخش خواهد شد. این قسمت از برنامه روز سه‌شنبه ۷ آبان‌ ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه مستند پخش خواهد شد و بازپخش آن روزهای چهارشنبه ۸ آبان ساعت ۹ و جمعه ۱۰ آبان ساعت ۱۳:۳۰ است.

«به اضافه مستند»، مجموعه برنامه تلویزیونی شبکه مستند است که به پخش مستندهای دیده نشده در تلویزیون و بحث کارشناسی پیرامون موضوع مستند می‌پردازد. این برنامه با اجرای سیدمحمدعلی صدری‌نیا و کارگردانی محمدرضا رضاییان با دکوری جدید و آیتم‌هایی متنوع سه‌شنبه‌های هرهفته ساعت ۲۰:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود.