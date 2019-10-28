دست رد گانتز بر سینه نتانیاهو

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: رسانه های چاپ سرزمین های اشغالی در شماره های امروز دوشنبه خود از دست رد «بنی گانتز» بر سینه بنیامین نتانیاهو گزارش داده اند.

بر اساس این گزارش ها، حزب آبی- سفید به رهبری بنی گانتز که مامور تشکیل کابینه جدید اسرائیل شده روز یکشنبه پنجم آبان شروط حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو برای حضور در کابینه ائتلافی را رد کرد.

هیئت‌های نمایندگی دو حزب روز یکشنبه با هم دیدار کردند ولی رسانه‌ها در پایان این ملاقات خبر دادند که پیشرفتی حاصل نشده و لیکود از شروط خود عدول نکرده‌ است. حزب آبی- سفید گفته که با احتمال چرخشی بودن نخست‌وزیری در صورت ائتلاف با حزب لیکود مخالف نیست اما بنیامین نتانیاهو اصرار دارد که در دو سال اول کابینه جدید، نخست‌وزیر باشد و این قابل پذیرش نیست.

آبی- سفید همچنین اصرار لیکود به اینکه تمام احزاب راست و مذهبیِ حامی آن در کابینه جدید حضور داشته باشند را رد کرده است.

پس از این مذاکرات، بنی گانتز با بنیامین نتانیاهو دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، گانتس بعد از این ملاقات گفت که مسائل «اصولی» را با نتانیاهو مطرح کرد و ملاقات‌های دو رهبر ادامه خواهد یافت.

وی اظهار داشت: «هر چه در توان دارم به کار می‌گیرم تا از احتمال برگزاری یک انتخابات بیهوده جلوگیری کنم».

روون ریولین، اسرائیل، روز دوم آبان ماموریت تشکیل کابینه جدید را به بنی گانتز داد و او تا ۳۰ آبان مهلت دارد که کابینه جدید را معرفی کند؛ فرصت رهبر حزب آبی- سفید ممکن است تا چهاردهم آذر تمدید شود.

این ماموریت پس از آن به بنی گانتز محول شد که بنیامین نتانیاهو نتوانست ائتلافی از احزاب را برای تشکیل کابینه جدید قانع کند. بنی گانتز از جمله رهبرانی بود که حاضر نشد به ائتلاف پیشنهادی رهبر لیکود بپیوندد.

حزب آبی- سفید به دلیل احتمال محاکمه نتانیاهو در پرونده‌هایی به ظن فساد، حاضر نشد تا در کابینه او حضور داشته باشد.

توسل به ایران برای فرار از سقوط

از سوی دیگر، نتانیاهو دیروز یکشنبه در آغاز نشست کابینه موقت اسرائیل، گفت: «برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی که اسرائیل با آن روبروست، باید یک دولت فراگیر تشکیل داد».

وی افزود: سخنان هفته گذشته آویو کوخاوی فرمانده ارتش اسرائیل در مورد احتمال «نزدیک شدن جنگ با ایران»، بازتاب حقیقت است و دولت فراگیر برای گرفتن تصمیمات دشوار»، یک نیاز واقعی است.

رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی هفته گذشته در جلسه رونمایی از طرح چند ساله تقویت نظامی این رژیم، گفت تل‌آویو با چالش‌های متعددی در مرزهایش مواجه است که در این بین جبهه شمالی از همه متلاطم‌تر است.

کوخاوی با بیان اینکه نه اسرائیل و نه دشمنان آن تمایلی به آغاز جنگ ندارند، توضیح داد: «در هر دو جبهه شمالی و جنوبی، وضعیت پرتنش و متزلزل است و می‌تواند منجر به یک درگیری شود».

وی تلاش‌های ایران برای نفوذ در منطقه را بزرگترین چالش پیش‌روی رژیم صهیونیستی عنوان کرده و اظهار داشت: «در هر دو مورد، ایران تلاش می‌کند از سرزمین کشورهای همسایه که دولت‌های محدودی دارند، استفاده کند».

در همین رابطه شبکه رادیویی ارتش رژیم صهیونیستی نیز گزارش داده بود ارتش این رژیم در بالاترین سطح هشدار برای هرگونه حمله احتمالی قرار گرفته و کابینه امنیتی اسرائیل نیز سه‌شنبه هفتم آبان (فردا) جلسه اضطراری را درباره تنش‌ها با ایران برگزار می‌کند.

پیش از آن نیز روزنامه «هاآرتص» در گزارش دیگری که حاکی از حاکی از وحشت صهیونیست‌ها از وقوع عملیات مشابه حمله به تاسیسات نفتی آرامکو بود، درباره احتمال تکرار آن علیه رآکتور اتمی دیمونا در «صحرای نقب» هشدار داده بود.

لیبرمن کلید حل مسئله

در همین حال، بنی گانتز از آویگدور لیبرمن رهبر حزب راستگرای غیرمذهبی «اسرائیل خانه ما» دعوت کرده است تا امروز دوشنبه ششم آبان با هم دیدار کنند.

حزب آبی- سفید به حمایت دست‌کم هفت نماینده دیگر برای رسیدن به حد نصاب لازم ۶۱ نماینده، نیاز دارد.

پیوستن «اسرائیل خانه ما» یا حزب مذهبی «شاس» به ائتلاف او، این نیاز را تامین می‌کند اما لیبرمن اصرار دارد که او تنها وارد کابینه ائتلافی آبی- سفید با لیکود می‌شود؛ حزب «شاس» نیز تاکید دارد که تنها به عنوان بخشی از جناح راست به نمایندگی لیکود، وارد ائتلاف با کابینه جدید خواهد شد.

انتشار اسناد جدید علیه بنیامین نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو در حالی وارد مذاکره با حزب آبی- سفید شد که رسانه‌های اسرائیل، نوار صوتی گفتگوهای چند سال پیش او با آرنون (نونی) موزس مالک روزنامه یدیعوت آحرونوت را منتشر کردند.

نوار صوتی افشا شده، مربوط به پرونده‌ای با نام «۲۰۰۰» است که پلیس اسرائیل در مورد آن و چند پرونده دیگر، به مدت دو سال از نتانیاهو بازجویی کرد و سرانجام به دادستانی توصیه کرد که نخست‌وزیر را محاکمه کند.‌

به گزارش شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، نوار صوتی افشا شده را نتانیاهو از ملاقات‌های خود با موزس ضبط کرده بود بدون آن‌که مالک مهم‌ترین روزنامه اسرائیل از آن آگاه باشد.

این نوارهای ضبط شده را پلیس اسرائیل بدست آورده و به دادستانی تحویل داده است.

نتانیاهو شنبه شب از افشای این مکالمات در تلویزیون شدیدا انتقاد کرد و در بیانیه‌ای گفت که برای دفاع از حیثیت خود نبردی جانانه خواهد کرد.

دادستانی اسرائیل وکلای نتانیاهو را فراخوانده تا در هفته‌های آینده در نشست‌های موسوم به «استماع» حضور یابند تا آویخای مندلبلیت دادستان تصمیم بگیرد که پرونده‌های تهیه شده از سوی پلیس اسرائیل دارای مدارک متقن برای دادگاهی کردن نتانیاهو هست یا خیر.