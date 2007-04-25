مردم آمریکا به رئیس جمهور خود اعتمادی ندارند / درخواست بودجه اضافی برای جنگ عراق گروگانگیری بوش از کنگره است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز در شماره روز سه شنبه خود به تحلیل کشمکش میان بوش و دموکرات ها درباره تصویب بودجه جدید نظامی آمریکا پرداخت و نوشت : برای تشریح رویارویی بین کنگره و کابینه بوش بر سر افزایش بودجه جنگ عراق دو راه وجود دارد؛ یا شما می‌توانید وانمود کنید این یک مناقشه عادی سیاسی است و یا این مطلب را همانطوری که واقعا هست به عنوان یک موقعیت گروگانگیری تصور کنید که در آن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید سنگر گرفته و تهدید می کند اگر خواسته‌هایش تامین نشود عواقب بسیار بدی برای رهگذران که همان نیروهای آمریکایی هستند خواهد داشت.

نیویورک تایمز در ادامه مطلب خود افزود : اگر این یک مناقشه سیاسی عادی بود؛ دموکرات ها در کنگره به راحتی می ‌توانستند دستهای خود را بالا ببرند و با اختلافی فاحش نظر خود را به کرسی بنشانند، زیرا آمریکایی ‌ها می گویند یک جدول زمان بندی شده برای خروج نیروها می ‌خواهند. آنها با اکثریت آرا می گویند برای اداره بهتر وضعیت عراق به کنگره اعتماد دارند نه به آقای بوش.

این روزنامه خاطر نشان کرد: اما این یک نزاع سیاسی عادی نیست؛ بوش سعی نمی کند بر اساس ارزشهای واقعی در بحثها پیروز شود، بلکه فقط می‌ گوید مردمی که بیرون از سنگر هستند باید بیشتر مراقب سرنوشت رهگذران بیگناه باشند تا خود او.

در ادامه این مطلب آمده است : کابینه آمریکا از همان ابتدا قرار دادن بودجه جنگ را در بین بودجه‌های معمول رد کرده و در عوض مرتبا می ‌گوید" ما پول کافی برای ادامه جنگ نداریم ؛ لطفا ‪ ۸۷‬میلیارد دلار دیگر به ما بدهید.؛ این وضعیت از یک نقطه نظر درست مانند رفتار یک نوجوان غیرمسئول است که مرتبا پول توجیبی خود را تمام می ‌کند و هر بار والدین خود را صدا می زند تا دوباره از آنها پول بگیرد.

"اما کنگره چگونه به تهدیدهای بوش پاسخ خواهد داد؟ "همه درباره خطرات سیاسی این رویارویی صحبت می‌کنند و واکنش شدید تعطیلی دولت فدرال در سال ‪ ۱۹۹۵‬توسط نیوت گینگریچ را به خاطر می ‌آورند، اما تفاوت زیادی بین تلاش برای وادار کردن یک رئیس جمهور کاملا مردمی برای قبول کاهش بودجه خدمات پزشکی (رویارویی سال ‪ (۱۹۹۵‬و تلاش یک رئیس جمهور غیرمحبوب و غیرقابل اعتماد برای انجام یک جنگ غیر مردمی وجود دارد.

به گزارش مهر،این روزنامه در ادامه نوشت : در همین حال خطرات سیاسی بزرگی نیز در سوی دیگر وجود دارد ؛ اگر کنگره نسبت به وتوی رئیس جمهور با پیشنهاد یک لایحه ضعیف تر پاسخ دهد؛ رای دهندگان واکنشی انزجار آمیز خواهند داشت و چنین جمع بندی خواهند کرد که جنگ چیزی نیست به جز یک نمایش سیاسی.

نیویورک تایمز افزود : این حقیقت که مخالفت بوش با پذیرش شکست در ماجرای عراق و عزم آشکار وی برای انکار این مسئله در بقیه مدت ریاست جمهوری وی، تبدیل به یک خطر شفاف و روشن برای امنیت ملی می‌شود؛ کاملا روشن است .

به نوشته این روزنامه ، خوشبختانه نیازهای مربوط به جنگ عراق و اینکه آمریکا ابرقدرتی بدون ذخایر استراتژیک است سبب شده که بوش نتواند به بحران‌هایی که در دیگر نقاط جهان دیده می ‌شود؛ واکنش نشان بدهد.

در ادامه این مطلب آمده است : به اعتقاد تعداد زیادی از کارشناسان سیاسی و نظامی، استقرار بیشتر نیروها در عراق که اکنون به ‪ ۱۵‬ماه افزایش یافته پشت نیروها داوطلب آمریکا را خواهد شکست.

نیویورک تایمز در پایان مطلب خود نوشت :"اگر هیچ کاری برای پایان دادن به این جنگ انجام نشود، بوش با خاتمه دوران ریاست جمهوری خود از این پست کنار می رود، اما خسارت های به جا مانده از جنگ عراق همچنان باقی خواهد ماند.

