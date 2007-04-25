فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون به پیش تولید تله فیلم "جاده جنایت" جهانبخش ایمانی، پخش تله فیلم "فرزانه سالاری" بابک عبدزاده به مناسبت ولادت امام حسن عسگری (ع)، گفتگو با شیرین بینا بازیگر مجموعه "سلام" محمدرضا فرزین و معرفی برنامه های امروز شبکه های صدا و سیما پرداخته است. گپ با پیام فروتن کارگردان نمایش "من راشل کوری هستم" و گفتگو با محمود صابری کارگردان "حورا" که نقدی مکمل آن شده مطالب برجسته صفحه تئاتر هستند.

در صفحه پایانی هم به همنوازی جوانان با استاد ذوالفنون در 26 شهر ایران، تمدید مهلت ثبت نام نمایشگاه کتاب، بررسی گرافیک ایران توسط ابراهیم حقیقی، اعلام نامزدهای جشن بازیگر و گپ روز با مهندس حمیدرضا صنیعی پرداخته شده است.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "سینماداران در سال جدید 60 درصد سهم می برند" اختصاص داده و در صفحه دوم به آن پرداخته که حضور "چند روز بعد" نیکی کریمی در جشنواره سانفرانسیسکو در ادامه این صفحه آمده است. گپ روز با عسل بدیعی در صفحه سوم، بررسی نقش های ماندگار سینمای ایران و معرفی داوران بخش ایرانی و بین الملل جشنواره همدان در صفحه چهارم و گذری بر دنیای بازیگری در صفحه پنجم منعکس شده است.

در صفحات سینمای جهان به علل شکست فیلم "گرایندهاوس" تارانتینو و رودریگز، گفتگو با کارگردان فیلم "راه سرخ"، حرف های جان تراولتا از خودش و فیلم های جدیدش و مرور کارنامه بازیگری ری لیوتا پرداخته است. خبر آشتی ناشران و وزارت ارشاد در صفحه فرهنگ و هنر، چند نگاه به نمایش های "بانو آئویی"، "آغاز فصل سرد" و "راهبان مجسمه های گچی" در صفحه تئاتر، بخش پایانی گفتگوی مجید صالحی با رضا عطاران و نقدی بر مجموعه عروسکی "موش نمکی" مهر در صفحه تلویزیون و نهایتاً خبر دزدیده شدن فیلم "اسپایدرمن 3" در چین در صفحه پایانی کار را تمام می کند.

"ایران" در صفحه پایانی سخنان وزیر ارشاد در نخستین گردهمایی استانداران کشور، آغاز فیلمبرداری دوباره مجموعه "در چشم باد" جوزانی، درگذشت نویسنده ضدجنگ و برنده پولیتزر آمریکایی، اکران دوم سال جدید و آغاز جشنواره ترایبکا با 245 فیلم کوتاه و بلند را مورد توجه قرار داده است.

روزنامه "همشهری" در صفحه تئاتر گفتگویی ترتیب داده با محمود صابری کارگردان نمایش "حورا" و در صفحه سینما راه نیافتن ایران به جشنواره کن 2007، فیلم "قاچاق" استیون سودربرگ و اخبار کوتاه سینمای ایران را منعکس کرده است. حل شدن مشکلات نمایشگاه کتاب تهران، تدوین فیلم "ماه قرمز" سعید ابراهیمی فر و اکران جدید سینماها از 12 اردیبهشت اخبار برجسته صفحه ادب و هنر هستند.

"جام جم" در صفحه رسانه به پخش مجموعه "راه بی پایان" همایون اسعدیان از امشب، ساخت تله فیلم "جاده آسمان" کامبیز کاشفی برای شبکه دوم و همراه با جشنواره کودک همدان پرداخته و در صفحه تجسمی با سیدحمید شریفی آل هاشم نقاش و گرافیست گفتگو کرده است. گفتگو با تاد رابینز کارگردان "قلب های تنها" و نگاهی به این فیلم در صفحه سینما منعکس شده است. ساخت تله فیلم "رجا" در سیمای گیلان، تازه های شبکه نمایش خانگی، نگاهی به مجموعه "پنجره" سیدوحید حسینی و معرفی برنامه های امروز شبکه های سیما کار را تمام می کند.

روزنامه "اعتماد ملی" در صفحه اول سینما با منیژه حکمت کارگردان فیلم "سه زن" گفتگو کرده و در ادامه یادداشتی دارد بر وضعیت گرافیک. گفتگو با رضا کیانیان بازیگر فیلم "سه زن"، از آرت کلن تا نگارخانه ممیز، مطلبی درباره هنرمندان تئاتری که از صحنه دور مانده اند، یادداشتی به بهانه سالروز درگذشت کیومرث صابری (گل آقا)، یادداشتی بر موسیقی، نگاهی به کارکردهای اجتماعی مجموعه های تلویزیونی و به استقبال شصتمین جشنواره کن اخبار برجسته صفحات سینما هستند.

"اعتماد" در صفحه سینما نگاهی دارد به فیلم "خون بازی"، "اخراجی ها" از منظر اجتماعی و درباره بخش ها و برنامه های مختلف جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان. مطلبی درباره حافظ کیارستمی در صفحه کتاب و روایت یک نویسنده از سد سیوند، جایزه سروانتس برای آنتونیو گاموندا و تقدیر از فیلمساز سرشناس هندی در صفحه پایانی آمده است.

روزنامه "حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه با پوران درخشنده گفتگو کرده و در صفحه پایانی به تمدید مهلت ثبت نام ناشران در نمایشگاه کتاب تهران پرداخته است. "آفرینش" در صفحه دریچه هنر افتتاح دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام، همگام با بیستمین نمایشگاه کتاب و چند خبر کوتاه را برجسته کرده است.

روزنامه "جوان" در صفحه سینما تئاتر نگاهی دارد به فیلم های در دست تولید فیلمسازان قدیمی و نوپا، گزارشی از کارگاه طراحی صحنه پیام فروتن، مطلبی به یاد رسول ملاقلی پور و یادداشتی بر نمایش "مش کاظم حلبی" نوشته و کارگردانی فرهاد نقدعلی. آغاز دومین دوسالانه پوستر جهام اسلام، برگزاری جشنواره سراسری طنز تهران، اکران جدید سینماهای تهران و اعلام اسامی نامزدهای چهارمین جشن بازیگر اخبار برجسته صفحه پایانی هستند.

"صدای عدالت" در صفحه هنری به توافق وزارت ارشاد و ناشران، آغاز دومین دوسالانه پوستر جهان اسلام، نگاهی به فیلم "مهمان" سعید اسدی به نقل از مهر و خبرهای کوتاه از فیلم بهرام بیضایی، مجموعه مهران مدیری و ... پرداخته است.

روزنامه "کارگزاران" در صفحه ادبیات گپی ترتیب داده با انسیه شاه حسینی که در ادامه گزارش پشت صحنه مجموعه "کلاه پهلوی" سیدضیاءالدین دری به نقل از مهر آمده است. حل اختلاف ناشران با وزرات ارشاد، حضور رضا درخشانی نقاش و موسیقیدان در فرانسه و آمریکا، تجلیل از اکبر رادی و جایزه سروانتس برای آنتونیو گاموندا در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همبستگی" در صفحه ادب و هنر مطلبی دارد درباره رازق فانی نویسنده درگذشته افغان، 288 سالگی رابینسون کروزوئه، انتشار زندگینامه هیلاری کلینون و آزاد شدن یعقوب یادعلی و بالاخره روزنامه "ابتکار" در صفحه پایانی نگاهی دارد به فیلم "مهمان" سعید اسدی به نقل از مهر و همراه با بیستمین نمایشگاه کتاب تهران.