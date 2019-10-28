«شام یکشنبه» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه «شام یکشنبه» اثر «دیانا گرنت» با ترجمه «ساجده برجی» از سوی انتشارات کتاب ریرا منتشر و روانه بازار شد.

ساجده برجی که سال ۱۳۷۰ در بندرانزلی چشم به جهان گشوده، مترجم و بازیگر تئاتر است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ترجمه نمایشنامه «شام یکشنبه» حدود دو سال پیش انجام داده و برای چاپ به انتشارات ریرا دادم، اظهار کرد: این اثر کمدی عاشقانه‌ای است که دربرگیرنده دو صحنه درباره مثلث عاشقانه عشق، ازدواج و مادر است.

وی با بیان اینکه «شام یکشنبه» مناسب برای عموم مردم است، گفت: داستان این نمایش که با حضور ۴ بازیگر با لایه‌های عمیق و پنهان شکل می گیرد به روایت عشق یک جوان به نامزدش می پردازد. اما کارشکنی مادر برای جدایی آنها در این داستان ماجراهایی رقم می زند که برای مخاطبان بسیار جالب توجه است.

برجی در ادامه افزود: این نمایش بسیار پر انرژی و کمدی است و لحظاتی شادی برای مخاطبانش خلق می کند. روش خاص دیالوگ نویسی نویسنده از ویژگی‌های بارز این اثر است. گفت و گوی بازیگران به ویژه دیالوگ‌های مادر و پسر بار طنز این نمایش را به دوش می کشد.

وی با اشاره به اینکه «شام یکشنبه» برنده جایزه اُبیه نمایشنامه نویسی، جایزه بهترین درامالوگ و جایزه بهترین اجرا کمدی- رمانتیک سال از کشور کانادا و آمریکا شده است ادامه داد: دیانا گرنت که خالق این نمایشنامه است، مدیر ادبی بخش نویسندگان نمایش کوتاه، عضو صنف بین المللی نمایشنامه نویسان کانادا و لوس آنجلس همچنین اولین زن حرفه ای در تئاتر کانادا است. فیلم وی به نام پونه‌های شکوفا نیز برنده جایزه هیئت داوران از جشنواره فیلم کن شده است.

«شام یکشنبه» با ترجمه ساجده برجی با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و ۸۴ صفحه و با قیمت ۱۲ هزار تومان ابتدای سال ۹۸ منتشر و روانه بازار کتاب شده است.