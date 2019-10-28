۲۶ خدمت کمیته امداد گلستان الکترونیکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر اسکندری اظهارکرد: این نهاد بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای تسریع در روند پذیرش خدمات، زمینه ارائه ۲۶ خدمت کمیته امداد استان گلستان را به صورت الکترونیکی فراهم کرده است.

وی افزود: مددجویان می‌توانند از طریق آدرس اینترنتی این نهاد با استفاده از رایانه شخصی، گوشی همراه و یا با مراجعه به دفاتر خدمات اینترنتی و درج کد ملی و شماره شناسنامه خود وارد سامانه شده و اقدام به ثبت و ارسال درخواست خود کنند.

اسکندری با بیان خدمات الکترونیکی حوزه مسکن گفت: ثبت درخواست تأمین هزینه مسکن، تأمین ودیعه و اجاره مسکن و بهسازی مسکن روستایی به صورت اینترنتی قابل انجام است.

وی اضافه کرد: پوشش خدمات بیمه درمانی، پوشش بیماری و کمک‌هزینه درمانی ازجمله خدمات الکترونیکی حوزه درمان است.

مدیرکل کمیته امداد استان گلستان با بیان ثبت الکترونیکی درخواست بخشودگی و استمهال تسهیلات هم عنوان کرد: مددجویان می‌توانند درخواست تسهیلات قرض‌الحسنه، کمک‌هزینه بازپرداخت تسهیلات و پرداخت وام دانشجویی خود را به صورت اینترنتی ثبت کنند.

اسکندری یادآور شد: مددجویان برای دریافت خدمات مشاوره تحصیلی، ازدواج، روانشناسی و امور خانواده هم باید درخواست خود را به صورت الکترونیکی در سامانه کمیته امداد ثبت کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمک‌هزینه سفر زیارتی، خرید لوازم منزل و تأمین هزینه زندگی، کمک‌هزینه ازدواج و کمک‌هزینه به آزادی محکومان مالی و دیه نیز از درگاه اینترنتی کمیته امداد قابل‌ارائه است.

اسکنری با اشاره به پذیرش درخواست عمومی اشتغال به صورت الکترونیکی تصریح کرد: همچنین مددجویان برای دریافت کمک‌هزینه دانشجویی و ثبت درخواست پوشش خدمات نخبگان از این روش استفاده کنند.