محبت جمالی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آبگرفتگی شدید شهرستان سرپلذهاب و کانکس های زلزله زده ها در اثر بارش های روز گذشته اظهار داشت: هیچ کانکسی در معابر عمومی، پارک ها و فضای سبز نداریم که دچار آبگرفتگی شده باشد.

وی افزود: روز گذشته نه تنها سرپل ذهاب بلکه کرمانشاه و بسیاری از شهرها درگیر بارش شدید بودند و این بارش ها که حدود ۲۵ دقیقه ادامه داشت معابر اصلی و عمومی تمام کشور را دچار آبگرفتگی کرد.

فرماندار سرپل‌ذهاب تصریح کرد: در پی این بارش دبی آب به گونه ای بود که تمام مسیرهای استان کرمانشاه را دچار مشکل کرد اما اینکه این آبگرفتگی به صورتی باشد که موجب خساراتی شود، نبوده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: این بارش ها اتفاقاتی چون انسداد راه ها، تعلل در حرکت مردم و خسارت مالی یا جانی در پی نداشته است.

جمالی نیا انتشار تصاویر از این آبگرفتگی را بزرگنمایی برخی افراد در این زمینه دانست و تاکید کرد: به هیچ وجه اینگونه نبوده است.

وی در خصوص تدابیر اتخاذ شده برای پیشگیری از آبگرفتگی های احتمالی در این شهرستان برای بارش های آتی گفت: این موضوع جزو وظایف شهرداری ها بوده و نسبت به پاکسازی و بهسازی کانال ها، جوی ها و معابر اقدام کرده است.

فرماندار سرپل‌ذهاب افزود: همچنین تمام مسیرهای آبرفتی، آب های سطحی در داخل شهر و... توسط شهرداری پاکسازی شده و هیچ مانع و چالشی در حوزه مسیرها و معابر عمومی نداریم.

جمالی نیا با بیان اینکه برخی زمین ها، شخصی و به دلایلی چون ساخت و ساز و... هم اکنون گود بوده، گفت: دولت نمی تواند ارتفاع آن را بالا ببرد که مانع از آبگرفتگی شود.

وی تصریح کرد: برای رفع آبگرفتگی این معابر باید صاحب ملک خودش اقدام به خاکریزی کند و فندانسیون بزند و زمین گودش را به فاضلاب شهری وصل کند تا این اتفاق نیفتد.

این مسئول گفت: در مورد کانکس ها نیز ممکن است شخصی کانکسش را به داخل زمین شخصی منتقل کرده و دچار مشکل شده باشد.

وی افزود: ما بارها به مردم با روش های مختلف در این زمینه تذکر داده و حتی اقدام به نصب بنر در سطح شهر نیز کرده ایم و شهرداری نیز در این زمینه با انجام تبلیغات محیطی به آنها هشدار داد.

فرماندار سرپل‌ذهاب تاکید کرد: با توجه به اقدامات انجام شده و هشدارهایی که داده شده، اگر مشکلی برای این افراد ایجاد شده باشد، خود آنها مقصر هستند اما در داخل شهر، سطح معابر عمومی، پارک ها، جداول، کانی ها و مسیرهای اصلی ما هیچ مشکلی نداشتیم.

جمالی نیا خاطرنشان کرد: شهرداری علاوه بر آماده سازی اماکن مذکور حتی رودخانه های فصلی داخل شهر را آماده سازی کرده است.

این مسئول افزود: وقتی افراد با علم و اطلاع از اخطارهایی که داده شده اقدام به این کار می کنند و کانکس خود را به یک محل با ارتفاع بالا منتقل نکرده و یا زمینش را به شبکه فاضلاب شهر وصل نکرده باشد، اگر دچار مشکلی شود، خودش مقصر است.

وی ادامه داد: هم اکنون در اماکنی چون کنار سازمان تبلیغات اسلامی، پشت فرمانداری و پشت آموزش و پرورش زمین های شخصی ای وجود دارد که افراد کانکس های خود را به این زمین ها منتقل کرده اند.

فرماندار سرپل‌ذهاب گفت: حتی در برخی موارد اغلب مسئولین شهر نیز به صورت حضوری از آنها درخواست کرده اند که محل را ترک کنند تا دچار مشکل نشوند اما آنهااینکار را انجام نداده اند.

جمالی نیا در پایان خاطرنشان کرد: بارش روز گذشته هیچ مشکلی برای مردم شهرستان در معابر عمومی و اصلی ایجاد نکرد و خسارت جانی و مالی ای نیز در پی نداشت.