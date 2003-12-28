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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۲۹

يك مسوول در سازمان اوقاف وامور خيريه در گفتگو با "مهر" :

اختصاص 10 در صد از درآمد بقاع متبركه براي كمك به زلزله زدگان

يك مسوول در سازمان اوقاف وامور خيريه گفت: سازمان اوقاف وامورخيريه 10 درصد از در آمد بقاع متبركه را براي كمك به افراد آسيب ديده در زلزله بم اختصاص داد.

عماد جماراني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: تا به حال سازمان اوقاف وامور خيريه به منظور كمك به مصدومين ومجروحين زلزله زده در شهرستان بم ، مبلغ 100 ميليون تومان كمك نقدي به حساب هلال احمر واريز كرده وهمچنين با اعلام شماره حساب  6/6666 بانك ملت شعبه شهيد بهشتي  از خيرين ونيكوكاران خواسته مبلغي را كه مي خواهند كمك كنند به حساب سازمان اوقاف واريز كنند.

وي افزود: بعد از به پايان رسيدن كمكهاي خيرين روي مبلغ جمع آوري شده با توجه به نياز زلزله زدگان  برنامه ريزي صورت خواهد گرفت وبراي نوع كمكي كه مي شود تصميم گيري خواهد شد .

مدير روابط عمومي سازمان اوقاف تاكيد كرد: ارسال 2 هزار تخته پتو به شهرستان بم از ديگر كمكهاي است كه از سوي سازمان صورت گرفته ضمن اينكه در 300 بقعه سراسر كشور وامامزاده هاي مشهور ستادي براي جلب كمكهاي مردمي فراهم شده است .

جماراني خاطر نشان كرد: به منظور بازديد منطقه زلزله زده وبرآورد كردن نيازهاي مهمي كه مردم آسيب ديده احتياج  دارند سه نفر از مديران وهمچنين مسوول مشاور بهداشتي سازمان به شهرستان بم اعزام شده اند.

کد مطلب 47575

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