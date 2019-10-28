مجله مهر - از صبح روز گذشته که خبر به هلاکت رسیدن ابوبکر بغدادی توسط دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا منتشر شد رسانه‌های داخلی و خارجی گزارش های تحلیلی زیادی در این باره منتشر کردند. ساعتها گفتگو با کارشناسان و تحلیلگران در شبکه های تلویزیونی و گزارش هایی مفصل از سوی خبرگزاری ها و نشریه های مختلف منتشر شد. حالا پس از گذشت ۲۴ ساعت از سخنرانی ترامپ این خبر همچنان تیتر یک پرمخاطب ترین رسانه‌های دنیا است. در ادامه این گزارش به عناوین این اخبار و نحوه رویکرد و پرداخت آنها به این خبر می‌پردازیم.

او مثل یک سگ مٌرد!

این تیتر یک نشریه TIME است. او در متن گزارش خود آورده است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش توسط یک عملیات جسورانه! از سوی نیروهای امریکایی کشته شد.

حمله شدید ارتش آمریکا منجر به کشته شدن رهبر داعش بغدادی شد

این تیتر یک خبرگزاری CNN است. سی‌ان‌ان در گزارش خود آورده است که مرگ بغدادی به معنای پایان شکار یکی از تحت تعقیب ترین تروریست‌های جهان است.

ترامپ: بغدادی پس از محاصره شدن توسط نیروهای امریکایی خود را منفجر کرد

این تیتر یک واشنگتن‌پست است. این رسانه در تیتر خود بغدادی را نه رهبر داعش که رهبر دولت اسلامی خواند. واشنگتن پست در گزارش خود به نقل از ترامپ گفته است که ابوبکر بغدادی با یک جلیقه انتحاری خود را منفجر کرده و در این انفجار سه نفر از شش فرزندش را با خود کشته است.

ابوبکر بغدادی مُرده است!

نیویورکر در تیتری ساده به کشته شدن بغدادی اشاره کرده و در متن گزارش خود آورده است که: اگرچه مرگ بغدادی را نمی‌توان تهدیدی برای پایان داعش تلقی کرد اما پیشرفتی بزرگ علیه چند دهه افراط گرایی است. نیویورکر به گفته‌های ترامپ رییس جمهوری امریکا استناد کرده و نوشته است که دو تن از همسران ابوبکر بغدادی ۴۸ ساله نیز در این عملیات کشته شده اند. در این گزارش آمده است: « نجوا،گریه و فریاد در یک تونل بن‌بست سرنوشت او و خانواده‌اش بود.»

دستیار بغدادی در کشته‌شدنش نقش ویژه‌ای داشت

خبرگزاری رویترز صبح امروز( دوشنبه ) گزارشی اختصاصی را درباره چگونگی این عملیات منتشر کرده است. بنا بر این گزارش رویترز؛ یکی از مقامات عراقی گفته است که به دنبال دستگیری بغدادی ما از سال گذشته تصمیم گرفتیم با سازمان سیا CIAهمکاری کنیم و هر اطلاعاتی از موقعیت مکانی بغدادی در سوریه به دست آوردیم به آنها منتقل کنیم.

این مقام امنیتی به رویترز گفته است: در اواسط سال ۲۰۱۹ ما توانستیم محلی که ابوبکر بغدادی به همراه خانواده و سه تن از معاونانش در آنجا ساکن هستند را پیدا کنیم. ماجرا اینطور بود که نیروهای ما یکی از دستیاران نزدیک بغدادی را در بازار ادلب دیدند و او را تا محلی که بغدادی ساکن بود تعقیب کردند. پس از آن جزییات را به سازمان سیا منتقل کردیم و آنها نیز در ۵ ماه گذشته با ماهواره و پهپاد او را رصد میکردند. سرانجام دو روز پیش او پس از چند ماه به همراه خانواده‌اش با مینی‌بوس از خانه خود خارج شد و به روستای مجاور سفر کرد.

مرگ بغدادی چقدر در از بین رفتن داعش تاثیر دارد؟

خبرگزاری BBC نیز ضمن بازتاب صحبتهای دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا، نوشت که مرگ بغدادی پیروزی بزرگی برای ترامپ است چرا که او با انتقاد شدیدی درباره خروج نیروهایش از سوریه روبه‌رو بود.

بغدادی در یک عملیات مخفیانه کشته شد

یورونیوز، رسانه اتحادیه اروپا هم عکسی از دونالد ترامپ ، پنس معاون رئیس جمهور ، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی، وزیر دفاع، رئیس ستادهای مشترک ستاد ارتش آمریکا ،ژنرال مارکوس اوانز و معاون ویژه این عملیات منتشر کرده است و در گزارش خود صرفا به سخنرانی ترامپ پرادخته است.

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صدای امریکا نیز تیتر یک را به سخنرانی ترامپ اختصاص داده و جزییات آن را از زبان رییس جمهوری اعلام کرده است.

شوک سوریه؛بغدادی اقدامات غلط ترامپ مبنی بر خروج نیروهایش از سوریه را جبران کرد

فاکس نیوز گزارش خود را با سخنان نانسی پلوسی نماینده دموکرات کالیفرنیا منتشر کرده و گفته است مرگ بغدادی قابل توجه است چون اقدامات اشتباه ترامپ یعنی خروج نیروهای امریکایی از سوریه را جبران کرده است.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه نیز در واکنش به اعلام این خبر در توییتر خود نوشت:« کشتن سرحلقه داعش نقطه عطفی در نبرد مشترک ما علیه تروریسم است. ترکیه مانند گذشته به پشتیبانی‌اش در تلاش علیه تروریسم ادامه می‌دهد.»

همچنین محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات کشورمان در پاسخ به توییت ترامپ مبنی بر اعلام این موضوع نوشت:« چیز مهمی نیست! صرفا مخلوق خود را کشته‌اید."

یک پروپاگاندای تر و تمیز !

اینها تنها بخشی از رسانه‌های معتبر جهان بود که هر کدام به نوعی تیتر یک خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند.مقامات امریکایی طوری بر روی مرگ ابوبکر بغدادی مانور می‌دهند که گویی جهان فراموش کرده است خود ایالات متحده امریکا بود که این گروه را تاسیس کرد و به رسمیت شناخت. به طوری که حتی «هیلاری کلینتون» وزیر خارجه اسبق ایالات متحده آمریکا در کتاب «گزینه های دشوار» از نقش واشنگتن در تاسیس این گروه اعتراف کرده و نوشته است:« این ما بودیم که داعش را به وجود آوردیم. من به ۱۱۲ کشور جهان سفر کرده بودم و با برخی از دوستان این توافق حاصل شد تا به محض اعلام تاسیس داعش این گروه به رسمیت شناخته شود.»

برخی دیگر از کارشناسان اما این اقدام ترامپ و مانور رسانه‌ای آن را نوعی هوچی‌گری برای انتخابات پیش رو تلقی می‌کنند و ادعا می‌کنند که ترامپ از این موضوع برای انتخابات آینده حداکثر استفاده را خواهد کرد.