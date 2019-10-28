توسعه بنادر کوچک در هرمزگان موجب رونق اقتصاد دریامحور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بخش رستمی در سومین نشست شورای هماهنگی راه و شهرسازی هرمزگان در بندر شهید رجایی، اجرای دقیق ضوابط طرح اقدام ملی مسکن و توسعه راه های روستایی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: توسعه بنادر کوچک در استان هرمزگان اتفاقی اثرگذار و مهم برای رونق اقتصادی ساحل نشینان است که به همت سازمان بنادر رقم خورده است.

وی افزود: این اقدام هم باعث ایجاد اشتغال برای ماندگاری بیشتر جمعیت در کرانه های ساحلی می شود و هم با گردش چرخ معیشت ساحل نشینان، شکوفایی اقتصادی مبتنی بر نعمت های خدادادی دریایی را به دنبال دارد.

رستمی ایجاد زیرساخت های بندری و دریایی برای رونق بخشی به گردشگری دریایی در جزایر خلیج فارس و سواحل مکران اقدام شایسته ای دانست که مردم کشور را به سمت دریا سوق می دهد و ابزارهای تشویقی را برای مشارکت بیشتر ساحل نشینان در توسعه دریامحور فراهم می کند.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر، با فراهم شدن زیرساخت ها و توسعه فرهنگ دریایی، می توان ایمنی و امنیت را به جذابیت تجربه سفرهای دریایی مردم گره زد.

مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی بر لزوم رعایت ضوابط سلامت اداری در دستگاه های زیرمجموعه این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: شناسایی گلوگاه های فسادخیز در دستگاه ها باید با اولویت بالا در دستور کار مدیران باشد و در این مسیر، کارشناسان و مدیران حوزه های حراست و بازرسی نقشی کلیدی دارند.

رستمی میز خدمت را ابزاری اثرگذار برای تحقق سلامت اداری در سیستم خدمات رسانی به شهروندان و مردم دانست و کنترل نامحسوس کارکنان توسط اهرم های نظارتی درون و برون سیستمی را برای تحقق این مهم خواستار شد