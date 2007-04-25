بهرام حمیدی درباره سیاست های صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی به خبرنگار مهر گفت: "با توجه به صبحت‌های مقام معظم رهبری که امسال را سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" نام نهادند، بنابراین رسانه ملی باید تلاش خود را در این راستا انجام دهد. برنامه‌ها هم باید در جهت توسعه کشور و وحدت باشد و توجه به مسائل فرهنگی هم اهمیت زیادی دارد. رئیس رسانه ملی هم سیاست‌های رسانه را بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری به مراکز اعلام کرد و برنامه‌ها تقسیم‌بندی شد."

وی در ادامه افزود: "در این تقسیم‌بندی محورهای مختلف برنامه‌سازی مشخص شده است. استان آذربایجان شرقی هم از این امر مستثنی نیست، حتی به دلیل شرایط مرزی وظیفه ما سنگین‌تر است و به وحدت و انسجام باید بیشتر توجه کنیم. بنابراین باید عمیق‌تر به مسائل نگاه و کار کنیم. رئیس رسانه ملی در سال 85 دستور ساخت فیلم‌های تلویزیونی را به مراکز داده بود و تاکید داشت هر مرکز دو فیلم تلویزیونی بسازد که پشتوانه تحقیقی و پژوهشی مناسب و رنگ و بوی بومی داشته باشد."

حمیدی با اشاره به فیلم‌ "به رنگ برف" خاطرنشان کرد: "این فیلم برشی از وقایع 22 بهمن بود که از شبکه ملی پخش شد. فیلم "عاشیق بیوک" هم آماده پخش از شبکه سراسری است. امسال هم قصد داریم دو کار انجام دهیم. فیلمنامه فیلم سینمایی "مه‌لقا" تصویب شده و در مراحل پیش تولید است. داستان این فیلم درباره زندگی یک زن عشایری است که سه سال به طور مداوم در مسابقات سوارکاری عشایری قهرمان شده است. در گذشته مستندی از زندگی او ساخته شده بود و حالا نسخه داستانی زندگی او هم را تهیه می‌کنیم. فیلم دیگری هم تولید خواهیم کرد. طرح این فیلم هم تصویب شده اما نام آن هنوز انتخاب نشده است."

مدیر کل صدای و سیمای مرکز آذربایجان شرقی ادامه داد: "سریال‌های "میراث" و "واقعه 22 بهمن" هم برای تولید برآورد شده است. سعی کردیم مجموعه‌ها و فیلم‌هایی که قصد تولید آن را داریم رنگ و بوی بومی داشته و نشاندهنده آداب و رسوم این مرکز باشد. امسال سه انیمیشن هم برای پخش از شبکه‌های سراسری برای کودکان و نوجوانان تولید می‌کنیم. فیلمنامه‌های این انیمیشن‌ها نوشته شده است. سال گذشته قرار بود 16 قطعه موسیقی از تولیدات آذربایجان شرقی از شبکه‌های سراسری پخش شود، اما ما 23 قطعه تولید و پخش کردیم."

وی درباره برنامه‌های موسیقی امسال مرکز آذربایجان شرقی گفت: "بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری شعری با مضمون اتحاد ملی و انسجام اسلامی تصویب شده است. همچنین قرار است شعری با مضمون وحدت اقوام مختلف به زبان ترکی آماده کنیم. تهیه کلیپ از دیگر برنامه‌های این استان است. ما سال گذشته ارکستر موسیقی را در صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی راه‌اندازی کردیم و این ارکستر برنامه‌ای هم در تبریز اجرا کرده است. این ارکستر 100 نوازنده دارد و امسال هم قصد داریم علاوه بر اجرای برنامه در تبریز، در استان‌های ترک زبان هم برنامه اجرا کند."

حمیدی درباره تولیدات رادیویی گفت: "قصه‌های مختلفی را از استان آذربایجان شرقی جمع‌آوری و 52 موضوع استانی را در قالب نمایش رادیویی تهیه کرده ایم که از اول اردیبهشت ماه از رادیو مرکز پخش می شود. 13 برنامه در زمینه دفاع مقدس و زندگی و شخصیت شهید باکری تولید می‌کنیم تا از شبکه‌های سراسری رادیو پخش شود. برنامه‌های ترکیبی از دیگر بخش‌های برنامه‌سازی این مرکز است."

مدیر کل صدا و سیمای آذربایجان شرقی درباره اولویت استفاده از عوامل بومی در ساخت تولیداتی برای شبکه‌های سراسری گفت: "معتقدم مراکز استانی باید در ساخت آثار تا آنجا که می توانند از عوامل بومی استفاده کنند. در صدا و سیمای آذربایجان شرقی هم سعی می‌کنیم 99 درصد عوامل استانی باشند و از بازیگران بومی هم بهره می‌بریم. اگر کسی هم از تهران دعوت می‌شود، برای آموزش نیروهای بومی است و حالت کارگاهی دارد."

وی درباره تقویت فرستنده‌های این مرکز گفت: "با سفری که ریاست جمهوری به این استان داشت، راه‌اندازی 160 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی در استان مصوب شد، چرا که آذربایجان شرقی به لحاظ جغرافیایی مشکلات زیادی در زمینه سیگنال‌رسانی دارد. قرار شده راه‌اندازی این ایستگاه سال 86 به پایان برسد. سال 85 راه‌اندازی 16 ایستگاه تمام شد و مابقی ایستگاهها امسال در دستور کار قرار دارد که این روند منظم در حال انجام است."