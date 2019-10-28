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۶ آبان ۱۳۹۸، ۱۱:۴۰

سخنگوی وزارت‌خارجه خبر داد؛

ظریف برای شرکت در کنفرانس امنیتی «مونیخ» امشب به قطر می‌رود

ظریف برای شرکت در کنفرانس امنیتی «مونیخ» امشب به قطر می‌رود

سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام کرد: ظریف برای شرکت در کمیته خاورمیانه کنفرانس امنیتی مونیخ که سالانه برگزار می‌شود امشب به دوحهِ قطر سفر می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر محمدجواد ظریف به دوحه پایتخت قطر،گفت: وزیر امور خارجه کشورمان امشب (دوشنبه) برای شرکت در کمیته خاورمیانه کنفرانس امنیتی مونیخ که سالانه برگزار می‌شود به دوحه سفر خواهد کرد.

وی افزود: ظریف فردا (سه‌شنبه)در چند پنل اصلی این نشست سخنرانی خواهد داشت و به سوالات حضار که عمدتا از اندیشمندان، روزنامه‌نگاران و اساتید معتبر در منطقه و جهان هستند در موضوعات خاورمیانه و تحولات در منطقه خلیج فارس پاسخ خواهند داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ظریف در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع عموم خواهد رساند.

کد مطلب 4757538
محسن احدی

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    نظرات

    • حسين DE ۱۱:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
      0 0
      پاسخ
      آقاى ظريف لطفا بنزين براى برگشت همراه داشته باشيد.

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