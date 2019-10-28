به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر محمدجواد ظریف به دوحه پایتخت قطر،گفت: وزیر امور خارجه کشورمان امشب (دوشنبه) برای شرکت در کمیته خاورمیانه کنفرانس امنیتی مونیخ که سالانه برگزار می‌شود به دوحه سفر خواهد کرد.

وی افزود: ظریف فردا (سه‌شنبه)در چند پنل اصلی این نشست سخنرانی خواهد داشت و به سوالات حضار که عمدتا از اندیشمندان، روزنامه‌نگاران و اساتید معتبر در منطقه و جهان هستند در موضوعات خاورمیانه و تحولات در منطقه خلیج فارس پاسخ خواهند داد.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: ظریف در این نشست مواضع جمهوری اسلامی ایران را به اطلاع عموم خواهد رساند.