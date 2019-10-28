تعطیلاتی که برای فارسی ها گران تمام شد/ جهش نرخ حمل و نقل و نان

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: تعطیلات دهه آخر صفر فرصتی برای برخی از اصناف بود تا به صورت ناگهانی قیمت خدمات خود را افزایش دهند.

از صبح جمعه چهارم آبان ماه افرادی که به نانوایی ها مراجعه و قصد خرید نان را داشتند با اطلاعیه های جدیدی مواجه شدند که نشان از افزایش قیمت نان داشت.

پیشتر نیز شورای اسلامی شهر شیراز در مصوبه ای نسبت به افزایش قیمت سیستم های حمل و نقل شهر مبادرت ورزیده بود.

به طور کلی میتوان گفت که افزایش قیمت کالا و خدمات مورد استفاده در سبد کالایی خانوار سبب کوچک تر شدن این سبد و همچنین افزایش هزینه تمام شده افراد در استفاده از این کالا خواهدشد.

قیمت جدید نان به ضرر نانوایان است

رئیس اتحادیه نانوایان شیراز در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: قیمت تمام شده نان بر اساس نظر کارشناسان از قیمت مصوب شده جدید نان بیشتر است و نظر نانوایان در تعیین قیمت نهایی نان در نظر گرفته نشده است.

علیرضا سخنوریان اضافه کرد: قیمت تمام شده نان سنگک برای نانوا بیش از ١۵۴٠ تومان است اما قیمت مصوب عرضه ١۴٩٠ تومان اعلام شده است بنابراین میتوان گفت که قیمت های جدید نان نیز به نفع مصرف کننده بوده و قیمت مورد نظر نانوایان نیست.

وی با اشاره به اینکه شیراز کمترین افزایش قیمت را داشته تاکید کرد: متوسط افزایش قیمت در سایر استان های کشور بین ۴١ الی ۴٨ درصد است اما در استان فارس تنها ٢٨ درصد افزایش قیمت تمام شده صورت گرفته و کاهشی در وزن نان نیز صورت نگرفته است.

فرماندار شیراز در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع تعیین قیمت نان موضوعی استانی و ملی است با این حال فارس و شیراز کمترین افزایش قیمت در میان استان های کشور را دارد.

محمدرضا امیری اضافه کرد: افزایش قیمت تمامی پیش نیاز های تولید نان و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده هر قرص نان باعث شد تا صنف نانوایان درخواست افزایش قیمت نسبت به قیمت فروش نان داشته باشند.

وی با اشاره به عدم افزایش قیمت نان تصریح کرد: اگر قیمت تمام شده در نان افزایش نیابد صنف نانوایان قادر نخواهند بود با توجه به افزایش قیمت مایحتاج تولید نان نظیر قیمت نیروی انسانی، آب ، برق و غیره نسبت به افزایش فعالیت اقدام کنند.

او معتقد است اگر قیمت تمام شده نانوایی ها افزایش پیدا نکند شاهد ضرر و زیان این واحد های صنفی خواهیم بود.

فرماندار شیراز اظهار کرد: فرمانداری موافق افزایش قیمت نبود و حتی به دنبال راهکاری برای تعدیل قیمت فروش نیز بود اما با توجه به مصوبه کشوری افزایش قیمت نان ، تغییر در قیمت تمام شده نان لازم‌الاجرا است.

کرایه اتوبوس و تاکسی گران شد/ همچنان معضل نداشتن پول خرد

پس از افزایش قیمت هم در سیستم حمل و نقل عمومی و قیمت نان شاهد هستیم که بسیاری از افراد افزایش قیمت نان را بیشتر از توان مالی خود دانسته اند و نان را که یکی از اقلام پرمصرف در وعده های غذایی است گران می دانند.

از سوی دیگر استفاده کنندگان از سیستم حمل و نقل شهری نیز از عدم نظارت بر این بخش گلایه مند هستند و افزایش قیمت تاکسی و اتوبوس های شهری را سیاستی تا کارامد عنوان می کنند.

دریافت کرایه بیشتر به علت عدم داشتن بودن پول خرد ، عدم تغییر در سرویس دهی و کندی در حرکت ناوگان اتوبوس از جمله مواردی است که استفاده کنندگان از سیستم های حمل و نقل شهری به عنوان ضعف این سیستم یاد آور می شوند.

افزایش قیمت تمام شده خرید کالا و خدمات هزینه های جانبی خانوار را افزایش داده و قدرت خرید افراد را کاهش می دهند و همین موضوع عاملی خواهد شد تا میزان گردش پول در جامعه کاهش یافته و در نتیجه تورم تا حدودی افزایش یابد.

از سویی سبد کالاهای مورد نیاز افراد کوچک تر شده و با توجه به ثابت بودن قیمت حقوق و دستمزد شاهد هستیم که سیاست افزایش قیمت که توسط دستگاه های اجرایی و شهری صورت گرفته است باعث ایجاد اختلاف طبقاتی خواهد شد.