حضور گسترده زائران خارجی اربعین در قم/ فرصتی برای معرفی ایران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - هیفاء پردل: شهر مقدس قم به عنوان نگین گردشگری مذهبی کشور به برکت وجود بارگاه کریمه اهل بیت(س) و مسجد مقدس جمکران هم‌چنین قرار گرفتن در شاهراه مواصلاتی کشور و طریق الحسین سالانه همزمان با اربعین حسینی(ع) میزبان زائران داخلی و خارجی است که با توجه به ارادت خاصی که به اهل بیت(ع) دارند مسیرهای طولانی را طی کرده و بعد از استراحتی کوتاه در این شهر عازم همایش عظیم اربعین می‌شوند و یا اینکه پس از زیارت اربعین در کربلا چند روزی را در قم اقامت می‌کنند تا سالروز شهادت امام علی ابن موسی الرضا(ع) را به خواهر گرامی‌شان حضرت فاطمه معصومه(س) تسلیت بگویند.

پذیرایی و میزبانی از زائر اربعین فرقی ندارد که در نجف، کربلا و یا قم باشد مهم میزبانی شایسته از زائر است؛ شهر مقدس قم از قبل از بیستم ماه صفرلغایت ۵ ربیع‌الاول آغوش خود را به روی زائران حسینی(ع) که از اقوام، ملیت‌ها و زبان‌های مختلفی هستند باز کرده و با توجه به رشد ورود زائران خارجی امسال هم مصلی قدس و هم مسجد جمکران پذیرای زائران است.

این روزها شهر قم شور و حال دیگری دارد با گذر در خیابان‌های اطراف حرم و بازارهای قم شاهد زائرانی از پاکستان، هند، آذربایجان و از استان‌های مختلف کشور هستیم که برای مشارکت در مراسم اربعین از قم عبور و به مدت کوتاهی استراحت و در حین بازگشت هم با برنامه‌ریزی خوب مسئولان قرارگاه اربعین در قم اسکان و از آن‌ها پذیرایی می‌شود.

طبق آخرین آمار قرارگاه اربعین تاکنون بیش از ۱۰۶ هزار زائر خارجی وارد قم شدند و در این شهر اسکان یافته‌اند.

یکی از زائران پاکستانی که دو روز است از پیاده‌روی اربعین به قم رسیده و ۴۵ سال سن دارد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر می‌گوید: برای نخستین بار در پیاده‌روی اربعین شرکت کردم، قبل از رفتن به این همایش به قم آمدم و اکنون هم در بازگشت برای استراحت کوتاهی مهمان این شهر مقدس هستم.

به هنگام بازگشت به کشورم از مهمان‌نوازی مردم کربلا و شهر قم سخن‌ها خواهم گفت

علی نورای می‌افزاید: من شرمنده مهمان نوازی و میزبانی خوب مردم قم هستم برای ما در زمینه اسکان و غذا تدارک خوبی دیده شده و من و خانواده‌ام نمی‌دانیم چگونه از این همه مهمان نوازی تقدیر و تشکر کنیم.

به گفته وی، پیاده‌روی اربعین باعث شد همه فرهنگ‌ها و ملیت‌ها در یک جا جمع شوند و فرصتی ایجاد شد تا کریمه اهل بیت(س) را زیارت کنم به هنگام بازگشت به کشورم از مهمان‌نوازی مردم کربلا و شهر قم سخن‌ها خواهم گفت مردم قم مردمی با فرهنگ و دوستدار اهل بیت(ع) هستند.

گردهمایی زائران خارجی و فرصتی برای معرفی قم

یکی از زائران ترکی زبان هم بیان می‌کند: من دو سال پیش هم موفق به حضور در پیاده‌روی اربعین شدم و خدا را شاکر هستم که هم در پیاده‌روی اربعین شرکت کردم و هم توفیقی شد بارگاه حضرت فاطمه معصومه(س) را زیارت کنم؛ از مهمان نوازی شما ایرانی‌ها به ویژه مردم قم سپاسگزار هستم.

او که نامش حسین است و در زمینه ادیان مختلف الهی تحقیق می‌کند و زبان فارسی را به صورت جزئی می‌داند می‌گوید: در مصلی قدس قم چیزی که حیرت آور است وجود ملیت‌های مختلف از چند کشور است که با هم آشنا شده و شاید این آشنایی و صمیمیت چند سالی ادامه یابد.

این زائر ترک زبان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی در مصلی قدس بیان می‌کند: از برنامه‌های فرهنگی و برنامه‌های شرعی مصلی راضی هستم ولی کاش با توجه به این همه تبلیغاتی که رسانه‌های دشمن علیه ایران اسلامی به کار می‌گیرند غرفه‌ای در مصلی برای معرفی بهتر فرهنگ ایرانی و هم‌چنین ظرفیت‌های شهر قم وجود داشت ما زائران خارجی سفیران فرهنگی هستیم و با تعریف و تبلیغ از شهر کربلا و قم سیاه نمایی دشمن را خنثی می‌کنیم.

پذیرش بیش از ۱۰۶ زائر خارجی در قرارگاه اربعین قم

مسئول قرارگاه اربعین نیز می‌گوید: امسال چهارمین سالی است که شهر مقدس قم افتخار میزبانی از زائران اربعین حسینی(ع) به صورت منسجم را دارد و پذیرش زائران از ۱۳ مهرماه شروع و تا ۵ ربیع‌الاول ادامه دارد و در خدمت زائران هستیم.

ما زائران خارجی سفیران فرهنگی هستیم و سیاه نمایی دشمن را خنثی می‌کنیم

مهدی قربانی کرم می‌افزاید: از شروع فعالیت قرارگاه تاکنون ۱۰۶ هزار و ۹۴۶ زائر خارجی در مصلی قدس اسکان یافتند که ۷۹ هزار و ۹۵۰ نفر از آن‌ها مرد و ۲۶ هزار و ۹۹۶ نفر زن هستند و از کشورهای پاکستان، هند، افغانستان، عراق و یونان و ترکیه، آلمان، آمریکا و سوئد و هم‌چنین هند و روسیه و کشور ترکیه در قم زائر وجود دارد.

به گفته وی، تاکنون از این تعداد زائر یاد شده زائران پاکستانی با ۴۶ هزار و ۲۹۵ زائر در صدر هستند و ۵۶ هزار و ۷۴۹ زائر از سراسر استان‌های کشور و هم‌چنین یک هزار و ۶۶۹ نفر افغانستانی و یک هزار و ۱۹۹ نفر هم زائر آذربایجانی در این مصلی اسکان و پذیرای آن‌ها هستیم.

وی بیان می‌کند: امسال زائران اروپایی از کشورهای روسیه، سوئد و آلمان هم‌چنین اتریش هم داریم که طبق آخرین آمار ۳۱۵ زائر از کشور روسیه و ۳۳۶ زائر از ترکیه و تعداد کمی هم از کشورهای آلمان، آمریکای، سوئد، یونان و اتریش و تایلند مهمان ما در این قرارگاه هستند.