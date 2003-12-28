نجات افراد زنده در بم در اولويت كاري امدادگران قرار دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اتريشي كرونه ، به دنبال حادثه زلزله شهر بم واقع دراستان كرمان موجي از كمكهاي بين المللي روانه ايران شد و دولت اين كشور اعلام كرد همچنان نيازمند كمكهاي بين المللي است .

اين روزنامه در ادامه افزود: اتريش نيز ساعاتي پس از انتشار خبر وقوع زلزله آمادگي خود را براي اعطاي كمكهاي نقدي و جنسي به آسيب ديدگان اين حادثه اعلام كرد .

كرونه افزود : روز شنبه حدود 120 نيروي امدادگر كه از اين تعداد 11 كوهنورد و 16 مامور آتش نشاني به همراه تعدادي سگ جستجوگر و تعدادي از امدادگران صليب سرخ بودند وارد ايران شدند و از همان ساعات اوليه كار خود را آغاز كردند .

اين روزنامه اتريشي در ادامه تصريح كرد : دكتر ولفگانگ كوپتزكي دبيركل صليب سرخ با ابراز همدردي با آسيب ديدگان حادثه زلزله بر لزوم تداوم كمك رساني به آنها تاكيد كرد.

دبيركل صليب سرخ در اين خصوص اظهار داشت : در زمان كنوني سگهاي جستجوگر نقش كليدي را بازي مي كنند زيرا پيدا كردن افرادي كه زنده در زير آوارباقي مانده اند در الويتهاي كاري امدادگران قراردارد.

كرونه درپايان نوشت: با توجه به قطع خطوط ارتباطي برق و تلفن و همچنين قطعي آب، آسيب ديدگان وامدادگران به شدت در مضيقه هستند .



