۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۰:۰۹

نقش رسانه های گروهی در گسترش تسامح بررسی می شود

همایش "نقش رسانه های گروهی در گسترش تسامح" 26 تا 28 آوریل ( 6 تا 8 اردیبهشت) با هدف ترویج تسامح و تفاهم متقابل میان کشورها و سازمانهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در آذربایجان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، این همایش با همکاری سازمان کنفرانس اسلامی برگزار و به ترویج تفکراتی برای سهیم شدن رسانه های گروهی، سازمانهای آموزشی و مراکز و افراد در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می پردازد.

همایش فوق در توسعه گفتگو و تفاهم متقابل میان جوامع دینی و فرهنگی نقش به سزایی ایفا می کند.

همایش مذکور کارگاههای عملی ویژه ای برای اجرای تصمیماتی برای تأسیس مؤسسات در کشورهای عضو به منظور اشاعه تفاهم و احترام متقابل از میان رسانه های گروهی خاص و عام اقدام می کند.

همایش " نقش رسانه های گروهی در توسعه تسامح 26 تا 28  آوریل ( 6 تا 8 اردیبهشت) در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود.

