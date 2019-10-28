به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران حداقل ۲۰ درصد از انرژی مصرفی مؤسسات، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و غیر دولتی باید از انرژی‌های تجدید پذیر خورشیدی و بادی تامین شود و در این راستا ضروری است تا ادارات و نهادهای مشمول این قانون در اردبیل نیز به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر دارای مزیت‌های زیست محیطی است، افزود: این تصمیم گیری نقش چشم گیری در رشد تولید انرژی پاک کشور و تامین برق مصرفی محسوب می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با قدردانی از ادارات ودستگاه های اجرایی که در اجرای این مصوبه همکاری داشتند، افزود: هر دستگاهی که نسبت به انجام این امر مهم تا پایان تابستان سال ۹۷ اقدام نکرده است تعرفه ۲۰ درصد برق مصرفی آنان بر اساس تعرفه نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاههای تجدید پذیر (حدود یازده هزار ریال به ازای هر کیلووات ساعت) محاسبه می‌شود.

محمدی تأکید کرد: به منظور ممانعت از افزایش چندین برابری هزینه‌های برق مصرفی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و تاثیر قابل توجه به کار گیری نیروگاه‌های تجدید پذیر به ویژه خورشیدی در کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی استان و همچنین کمک به تامین مطمئن برق، کاهش تلفات شبکه برق رسانی و کاهش پیک روز شبکه برق دستگاه‌ها باید اقدامات لازم را حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری انجام دهند در غیر این صورت این شرکت به ناچار نسبت به اعمال تعرفه جدید برابر مصوبه اقدام خواهد نمود.