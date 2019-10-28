اکران «مطرب» یک هفته به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلمیران، اکران فیلم سینمایی «مطرب» که قرار بود از این چهارشنبه ۸ آبان ماه در سینماهای کشور نمایش داده شود، به تعویق افتاد.

شرکت پخش فیلمیران در بیانیه ای اعلام کرد:

«با احترام به تمامی مخاطبین گرامی که بلیت های پیش فروش فیلم‌ سینمایی «مطرب» را تهیه کرده بودند، اکران این فیلم به کارگردانی مصطفی کیایی به دلایل فنی یک هفته به تعویق افتاد و ان شاءالله با برطرف شدن مشکلات فنی اکران آن آغاز خواهد شد.»

در «مطرب» پرویز پرستویی، الناز شاکردوست، مهران احمدی، حسین امیدی، امین مقدم و محسن کیایی به ایفای نقش می‌پردازند.