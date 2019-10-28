به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در جمع عزاداران رضوی که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه امروز دو روز از رحلت پیامبر اکرم(ص) می گذرد، اظهار کرد: مصیبت امروز بر همه پوشیده است، مصیبت امروز هم از شهادت امام مجتبی(ع) و هم از جریان مظلومیت سید الشهدا(ع) و مسموم شدن امام رضا(ع) بالاتر است.

وی با اشاره به گفته علامه امینی، افزود: بعد از همه تحلیل‌ها علامه امینی می‌گوید:«امروز روز هجوم بیگانگان به خانه حضرت زهرا(س) و امروز روز شهادت محسن است»، یک روز بعد از رحلت پیامبر(ص)، به دختر ایشان هتک حرمت شد. امروز روز ارتجاع انقلاب اسلامی و روز بازگشت مردم به دوران جاهلیت خود است.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر اینکه امروز روز تحقق کلام قرآن است، تصریح کرد: انقلاب و ارتجاع انقلاب از نظر جامعه شناسان ثابت شده است و هر انقلابی دچار ارتجاع می شود. انقلاب، جامعه را به طرف هدف می کشد، به مجرد این که جریان رهبری انقلاب مشکل پیدا کند، انقلاب دچار ارتجاع می شود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه انقلاب پیامبر(ص) نیز دچار ارتجاع شد، ابراز کرد: قائدتا هر انقلابی دچار ارتجاع‌ می‌شود،گاهی فرد انقلابی مرتجع می شود، این ریزش انقلاب است، گاهی ارتجاع جریانی است، یعنی انقلاب در یک جریان سیاسی دچار ارتجاع می شود و جمعیتی که از ابتدای انقلاب بوده‌اند از راه خود باز می گردند.

وی با بیان اینکه گاهی انقلاب در بدنه جامعه به طور کامل دچار ارتجاع می شود، تصریح کرد: اگر حضرت زهرا(س) نبود، انقلاب پیامبر(ص) از نوع سوم بود.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر اینکه این حضرت زهرا(س) بود که اسلام را در آن زمان نگه داشت، ابراز کرد: در آن زمان اسلام را به داشتن تز قدرت محکوم می‌کردند، می‌گویند حضرت علی(ع) قدرت داشت و حکومت را گرفت، باید گفت، اگر حضرت علی(ع) خواهان حکومت بودند می توانستند حتی آن را بدون شمشیر بگیرند، ولی صبر کرد.

امام جمعه مشهد با تأکید بر اینکه حضرت علی(ع) به خاطر حفظ مصلحت اسلام از حق خودش با همان قدرت گذشت، اظهار کرد: حضرت زهرا(س) بعد از رحلت پیغمبر(ص) نقش بسیار پررنگی داشته‌اند. اگر حضرت زهرا(س) نبود انقلاب پیامبر(ص) نابود می شد.

وی با اشاره به اینکه اسلام ناب، جریان امامت است، گفت: معارف اسلام مسائل و معارفی از وجود ائمه معصومین(ع) است که می توانیم به دنیا ارائه دهیم تا تمام دنیا محو اسلام شوند.

آیت‌الله علم‌الهدی با بیان اینکه اگر حمایت‌های امیرالمومنین(ع) وجود نداشت معارف اسلامی باقی نمی‌ماند، ابراز کرد: اگر حضرت فاطمه(س) نبود همه چیز در سقیفه از بین می رفت حتی آثار شمشیرهای حضرت علی(ع) نیز از بین می رفت.

امام جمعه مشهد بیان کرد: امت اسلام جنایتی را انجام داد که بی نظیر یا کم نظیر بود. در زمان انبیاء بنی اسرائیل، در بعضی روزها ۷۰پیغمبر را سر می بریدند، اما در مورد وارثان انبیاء این کار را نمی کردند هیچ وقت پیش نمی آمد که پیامبری را بکشند و روز بعد خانه اهل او را به آتش بکشند، به همین خاطر پیغمبر(ص) فرمود هیچ پیامبری به اندازه من اذیت و آزار نشد.

وی با بیان اینکه ما شناخت کافی از ائمه نداریم و فقط مصائب آن‌ها را شنیده‌ایم، ادامه داد: حضرت زهرا(س) در بیت الاحزان سر راه مردم می نشست و گریه می کرد، از دور دست ها مردم می آمدند تا ببینند چه خبر است و چه کسی جانشین پیغمبر است، این ها وارد مدینه می شدند و برای آن ها توجیه می کردند که چرا خلافت عوض شده است اما قبل از ورود به شهر، زنی جوان به همراه دو پسرش گریه می کرد.

آیت‌الله علم‌الهدی ادامه داد: کاروان‌ها وقتی می فهمیدند آن زن دختر پیغمبر(ص) است، یکی یکی جمع می شدند و حضرت زهرا(س) برای آن ها خطبه می خواند، امیر المومنین(ع) نیز برای حضرت زهرا(س) سایبان ساخت تا حضرت در آرامش باشند.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه حضرت زهرا(س) سه ماه این مجاهدت را ادامه داد، گفت:این حرکت ادامه داشت تا جراحت ها موجب شهادت حضرت شد، مسئله قیام امام حسن(ع) و کربلا ادامه قیام بود، منبع قیام کربلا حضرت زهرا(س) بود و ادامه آن را بعد از کربلا حضرت زینب(س) به دوش کشید.

وی اظهار کرد: همه حوادث به امروز بر می گردد، برای مظلومیت امروز باید بیش تر از هر روز گریه کرد، روزی که پیغمبر(ص) از دنیا رفت خانواده ای نبود که جانباز یا شهید نداشته باشد اما به فاصله یک روز طبق نقلی ۱۳ نفر به خانه دختر پیغمبر(ص) هجوم بردند، اگر بنا باشد که مردم نسبت به ولایت بی تفاوت باشند همان جریان تکرار می شود.