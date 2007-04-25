از دیدار با رایس استقبال می کنم

به گزارش خبرگزاری مهر، "ولید المعلم" در گفتگو با روزنامه واشگتن تایمز خاطر نشان کرد: از دیدار با کاندولیزا رایس و گفتگو با او در کنفرانس شرم الشیخ استقبال می کنم.

وزیر امور خارجه سوریه که پس از دیدار روز گذشته خود با دبیر کل سازمان ملل متحد در دمشق با این روزنامه گفتگو می کرد، افزود : من در کنفرانس شرم الشیخ حضور خواهم داشت و بدون شک رایس نیز در این کنفرانس حاضر خواهد بود و اگر او مایل به انجام این دیدار باشد؛ من از ملاقات با وی استقبال می کنم.

معلم در ادامه از تمایل کشورش برای همکاری با سازمان ملل متحد درباره لبنان و دیگر مسائل خاورمیانه سخن به میان آورد.

لازم به ذکر است با نزدیک شدن به زمان برگزاری کنفرانس بین المللی درباره عراق که قرار است هفته آینده در شرم الشیخ مصر برگزار شود هر روز خبر تازه ای درباره احتمال دیدار مقامهای آمریکایی و همتایان ایرانی و سوری آنها منتشر می شود.

یادآور می شود ایران و سوریه دو کشوری هستند که "گروه تحقیق عراق" به سرپرستی جیمز بیکر وزیر اورخارجه اسبق آمریکا و "لی همیلتون" از اعضای اسبق مجلس نمایندگان آمریکا چندی پیش در گزارشی خواستار همکاری آمریکا با آنها برای برون رفت از بحران عراق شده بودند اما این درخواست با بی اعتنایی بوش روبرو شده است.

در همین رابطه روز گذشته جان ادواردز"سناتور سرشناس و همچنین نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2004، اعلام کرده بود که آمریکا نیازمند مذاکره با ایران و سوریه درباره عراق است.

لازم به ذکر است کنفرانس بین ‌المللی عراق قرار است سوم و چهارم ماه مه (13 و 14 اردیبهشت) با حضورهمسایگان عراق ، کشورهای گروه 8 و اعضای کمیته چهارجانبه در شرم ‌الشیخ مصر برگزار شود.