دستگاه های اجرایی زنجان از داخل استان خرید کنند

محمد مهدی اعلایی بعدازظهر امروز در بازدید از شرکت تعاونی تولیدی آبرسان زنجان گفت : در راستای حمایت از شرکت های تعاونی استان از مساعدت ها و راهنمائی های همه مدیران دستگاههای دولتی بهره خواهیم گرفت و در همین راستا از مدیران دستگاه های اجرایی می خواهیم در مواردی که امکان دارد نیازهای ادارات خود را از داخل استان تامین کنند.

اعلایی تشکیل شرکت تعاونی فرادستی با حضور تولیدکنندگان لوله های پلی اتیلن استان را پیشنهاد داد و اعلام کرد: این اداره کل از تاسیس شرکتهای تعاونی مادر تخصصی برای تلاش در جهت خرید مایحتاج مشترک شرکتهای تولیدی و فروش محصولات آنها استقبال می کند.

مدیرکل تعاون استان زنجان با اشاره به اینکه اداره کل تعاون پشتیبان مهمی برای شرکت های تعاونی است تصریح کرد : برای رفع مشکلات کلیه شرکت تعاونی تلاش می کنیم و از شرکتهای تعاونی نیز با تعاون همکاری بیشتری داشته باشند.