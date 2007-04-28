هنر موسیقی دچار تغییرات بی دلیل شده است

حسین یوسف زمانی - موسیقیدان درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب گفت : موسیقی ایرانی طی سال های متمادی دستخوش برخی تغییرات بی دلیل شده که این تغییرات افت کیفی را به همراه داشته است.

وی درتوضیح افت کیفی آثار گفت : بیش از نیمی از عمرم را صرف هنرموسیقی کرده ام یعنی هم دوران طلایی موسیقی اصیل ایرانی را در برنامه هایی مانند گلها و برگ سبز شنیده ام وهم در جریان تولید آثاری که به نام موسیقی ایرانی در چند سال اخیر از تلویزیون پخش شده بوده ام و درنهایت تاسف باید اعتراف کنم که موسیقی ازجهات مختلف مانند ورود آثارنازل به بازار،عدم معرفی موسیقی درست به مخاطب و همچنین اعمال محدودیت ازسوی متولیان فرهنگی این هنررا دچار آسیب های جدی کرده است.

این نوازنده ویولن در ادامه خاطر نشان کرد : باید یادمان باشد زمانی که از موسیقی اصیل ایرانی صحبت می کنیم از میراثی با پشتوانه محکم از جنبه تفکر وعشق افرادی حرف می زنیم که برای به ثمررسیدن آن هنرمندان زیادی خون دل خوردند اما این هنر امروزه با نوعی سهل انگاری و بی توجهی هم از سوی مسئولان و هم از سوی هنرمندان به خصوص هنرمندان جوانی که تازه پا به این عرصه گذاشته اندمواجه شده است و همچنین باید متذکر شوم که نسل امروزموسیقی دلسوز و متعهد به این هنرنیست با این اوصاف خیلی طبیعی است موسیقی نه تنها پیشرفت نکرده بلکه مدام در حال پس رفت است.

آهنگسازاثر"بوی باران" درپایان به استعداد های جوان درموسیقی اشاره کرد و گفت : به دلیل نگاه منفی که همیشه در حوزه موسیقی وجود داشته تعداد کسانی که در گذشته اجازه ورود به این حوزه را داشتند بسیار اندک بود و کسانی هم که ماندند و آثارارزشمندی را به یادگارگذاشتند به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسیدند اما امروز شرایط برعکس شده به این صورت که ورود به این عرصه آسان و ماندگاری اثر کم شده است ؛البته ناگفته نماند که جوان های با استعداد درموسیقی کم نداریم اما آن تلاش و همتی که در گذشته وجود داشته در بین جوان امروزی کمتر دیده می شود درنتیجه موسیقی امروز نیز دچار شتابزدگی و رکود در حوزه های مختلف آواز، آهنگساری و نوازندگی شده است.