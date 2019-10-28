به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن مفخمی شهرستانی در این‌باره گفت:‌ در تداوم طرح‌های امنیت بخش پلیس، مأموران پلیس امنیت عمومی استان در انجام تحقیقاتی، از فعالیت فردی در زمینه قاچاق و خرید و فروش اشیاء‌ باستانی و عتیقه‌جات در شهر اراک مطلع شدند.

وی افزود:‌ در مراحل رسیدگی به این پرونده مشخص شد که این فرد ضمن ارتکاب این اعمال مجرمانه، در مواردی با استفاده از جعل و شبیه‌سازی وسایل قدیمی،‌ از برخی از افراد و مشتریان خود کلاهبرداری هایی انجام داده است.

این مقام ارشد انتظامی در استان مرکزی تصریح کرد:‌ با مراقبت‌های شبانه‌روزی و نامحسوس مأموران پلیس و با وجود هوشیاری و اقدامات این فرد در پنهان سازی اعمال مجرمانه خود، سرانجام زمانی که وی قصد خرید و فروش تعدادی اشیاء عتیقه را داشت، در یک عملیات پلیسی غافلگیرانه در منزلش دستگیر شد.

سرهنگ مفخمی شهرستانی خاطرنشان کرد:‌ در این عملیات تعداد ۵ قطعه اشیاء قدیمی و عتیقه شامل دو عدد تیغه تبر به شکل حیوان، یک قطعه دستبند، یک عدد سینی بزرگ و یک قطعه سرگرز که به صورت ماهرانه‌ای در داخل وسایل منزل جاساز شده بود، کشف شد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی ادامه داد:‌ با انتقال اشیاء‌ کشف‌ شده به یگان انتظامی و در بازدید کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، اشیاء مکشوفه مورد کارشناسی اولیه قرار گرفت و مشخص شد این اشیاء دارای قدمت تاریخی و فرهنگی بوده و به عنوان مفرغ‌های استان لرستان شناخته شده و در زمان‌های قدیم این وسایل در کنار اجساد مردگان دفن می‌شده است.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد:‌ در این خصوص پرونده‌ای تشکیل و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.