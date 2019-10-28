اعلام آمادگی حماس برای شرکت در انتخابات سراسری فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حنا ناصر، رئیس کمیته مرکزی انتخابات در فلسطین امروز دوشنبه با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، یحیی سنوار رئیس دفتر این جنبش در غزه و شماری از رهبران دیگر گروه‌های فلسطینی دیدار کرد.

در این دیدار، یحیی سنوار بر آمادگی جنبش متبوعش برای شرکت در انتخابات سراسری تاکید کرد.

سنوار اظهار داشت که ما همیشه حامی خواسته‌های ملت فلسطین بوده و خواهیم بود و رای و نظر ملت را قبول داریم و هرگز مخالف آن نبوده‌ایم.

وی تصریح کرد که کمیته انتخابات و گروه‌های فلسطینی را در جریان آمادگی خود برای شرکت در انتخابات قرار داده‌ایم.