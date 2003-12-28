پياده رو هاي تهران سال آينده ساماندهي مي شوند

محمد علي آبادي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : پياده رو هاي تهران از نظر رعايت نكات فني و ايمني و نيز تسهيل رفت و آمد براي سالمندان ، كودكان و معلولان نيازمند بهسازي و تغييرات اساسي دارند به همين منظور شهرداري تهران با تدوين يك طرح جامع ساماندهي اين پياده رو ها را سال آينده به انجام مي رساند .

وي ادامه داد : بر اساس طرح ساماندهي پياده روهاي تهران ، پياده روهاي هر منطقه با توجه با موقعيت آن و ميزان تردد و نياز آن ساماندهي مي شود و تلاش مي شود پياده روي هر منطقه با يك رنگ خاص و مجزا مشخص شود .

وي اضافه كرد : در اين طرح پياده روهاي هر منطقه از نظر فني و بكارگيري مصالح استاندارد و با دوام و نيز تسهيل در رفت و آمد كودكان ، سالمندان و معلولان بهسازي و اصلاح مي شوند.

علي آبادي گفت: مشكل آبگرفتگي پياده روهاي تهران ناشي از وجود آشغال و زباله در كانالهاست و رفع اين موانع از وظايف معاونت خدمات شهري شهرداري است كه در اين زمينه اقدامات لازم را بر اساس برنامه روزانه خود انجام مي دهند.