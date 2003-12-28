چه سنگين مي رسد آوار اندوه

شايد تهيه بليت هواپيما براي من كه به منظور تهيه گزارش و خبر به بم مي رفتم ، نسبت به كساني كه از سرنوشت عزيزان خود در فاجعه بم بي خبر بودند ، كمي غير منطقي و خود خواهانه به نظر مي رسيد .

صبح آدينه پس از انتشار خبر ، فرودگاه مهر آباد مملو از كساني بود كه زاري كنان بر سر مي كوبيدند و مي خواستند هر چه سريعتر خود را به بم برسانند . دختر دانشجويي ضجه مي زد : ترا خدا بگذاريد بروم ... مادرم.. . مادرم ... به خدا كسي جز او ندارم.

آن يكي التماس مي كرد : همه خانواده ام را از دست داده ام ... بگذاريد بروم .

هر طور بود بليط سفر فراهم شد و با جمعي از كساني كه جز هاله اي از غم سوز و درد بم ، چيزي در چهره شان ديده نمي شد ، سفر آغاز كرديم ، پس از يك پرواز طولاني - شايد به اندازه يك سال و شايد بيشتر - خود را به بم رساندم ، البته بم كه نه ... تلي از خاك .

جمعيت هراسان در گوشه و كنار شهر در هم مي لوليد ، هر كس به سويي مي دويد ، جواني بر خاك چنگ مي زد و سراسيمه آوار را پس مي زد و برادر را مي جست . مادري فرياد كنان سراغ فرزند را مي گرفت ...

صداي جرق جرق پنجره هاي چوبي زير آوار هنوز به گوش مي رسيد. ... گوشها يك باره تيز مي شد.... شايد صداي ناله اي به گوش برسد.

آن سو مادري در كنار جسد جگر گوشه اش چنگ بر چهره مي كشيد و او را تا عرش فرياد مي كرد.

آفتاب تند كوير كم كم به غروب دلتنگ جاي مي سپرد. هنوز از نيروهاي امدادگر خبري نيست ... تاريكي شب بر بم چتر گشود اما انگار نه انگار كه شب شده بود، بازماندگان هنوز شتابان به هر سو مي دويدند وكمك مي طلبيدند.

گويي از آسمان پر ستاره كوير غم مي باريد. سوز سرماي كوير با مويه مادران فرزند از دست داده و ضجه كودكان يتيم همراه شده بود.صداي ناله مادران تا خود صبح به گوش مي رسيد و جگر مي سوزاند. برخي آسيب ديدگان آخرين نفسهاي زندگي را تجربه مي كردند.

شب بم شبي هولناك بود، اجساد قربانيان هنوز در كوچه ها و خيابانهاي شهر برجاي بود. فقط خدا مي داند عمق فاجعه بم به چه ميزان است؟

براستي دست تقدير چه سرنوشتي براي بم رقم زد ، براي بم و براي همه ايرانيان ؟ چه حكمتي در خشم طبيعت و اين تقدير نهفته است. فقط خدا مي داند .

اينك اين ما هستيم و بم، اين ما هستيم و روستاهاي آوار شده.... اين ما هستيم و سخاوت دستان مهربان هميشگي... اينك چون هميشه ، در زلال رگهاي هموطنانمان ، خون مهرباني جريان مي يابد كه با قطره قطره كمكهاي خود دوباره بم را از نو بسازند .

بدون شك در سايه سار درخت مهرباني ، جوانه هاي اميد را در دل خزان زده هموطنان بمي خواهيم روياند و دوباره بم را از نو خواهيم ساخت .

اينك هموطنان داغدار بمي دل به مهرباني همه ما سپرده اند كه بم را با نخلستانهاي سرافزازش و ارگ با شكوهش دوباره بسازند . تنها يشان نگذاريم ... مثل هميشه .