کشیش پترسون : تلاش می کنیم بخشهایی از قرآن مجید را بر کتاب مقدس بیفزاییم / روحانی کلیمی : در جهان پرآشوب امروز مومنین باید پرچم صلح و دوستی را در دست بگیرند

به گزارش خبرنگار مهراز نیویورک ، اگر چه موضوع همایش ادیان ابراهیمی بود، اما این همایش با هدف معرفی شایسته از حضرت ختمی مرتبت رسول اکرم(ص) سامان یافته بود. حضور غیرمسلمانان وغیر ایرانیان در این جلسات چشمگیر بود. گروههای زیادی همچون کلیساها – کنیسه ها وانجمن های عرفانی از این برنامه پشتیبانی وحمایت کردند. کلیسای اعظم شهر واشنگتن وانجمن بین المللی فرهنگ ایران از دیگر برگزار کنندگان بودند.



همایش با سخنرانی محقق مسلمان برجسته آمریکایی دکتر آلن گادلاس (Dr. Alan God las) کارخود را آغاز کرد. دکتر گادلاس که تحت عنوان "رسول اکرم اسلام و گفتگوی ادیان سخنرانی" می کرد ضمن معرفی چهره رحمانی دین اسلام با قرائت آیات و روایات واحادیث مختلف نحوه تعامل مسلمانان را با دیگر ادیان مطرح کرد . وی سپس به تشریح صفات و اخلاقیات پیامبر پرداخت.



خانم فریحه الجراحی از آمریکا سخنران بعدی همایش بود که سخنان خود را در خصوص مکارم اخلاقی حضرت رسول اکرم و سیر وسلوک عارفانه ایشان اختصاص داده بود. معرفی شخصیت حضرت رسول اکرم (ص) از نگاه عرفان و تصوف بخش اعظم سخنان ایشان را در برمی گرفت.



آخرین سخنران شب اول کشیش جان پیترسون (Jon Piterson) معاون کلیسای اعظم واشنگتن بود . وی ضمن تعریف وتمجید از سفر سال گذشته خود به ایران و دیدن زندگی مسلمانان، اسلام را دینی الهی که به دور از خشونت و ترور و جنگ اندیشی است معرفی کرد.



وی گفت : آیات رحمانی قرآن ما را به سوی جهانی پر از آرامش وصلح ودوستی ترغیب می کند. وی با نقل قول از متفکرین اسلامی ضرورت گفتگوی ادیان را برشمرد و بر ابتکار جمهوری اسلامی ایران در خصوص گفتگوی تمدنها و فرهنگها تاکید کرد.



پیترسون گفت : ما در کلیسای اعظم واشنگتن در تلاش هستیم تا بخشهایی از قرآن مجید را بر کتاب مقدس بیفزاییم که تنها در برگیرنده عهد عتیق ( تورات) وعهد جدید ( انجیل) نباشد.



در واکنش به این اظهارات، حضار همه از جای برخاسته وبه احترام ایشان ایستادند و با کف زدنهای ممتد از این فکر حمایت کردند. در پایان روز اول کنفرانس میزگردی با حضور سخنرانان همراه با پرسش و پاسخ برگزار شد.

روز دوم کنفرانس



در ابتدای روز دوم همایش بیل وایتسوس (Bill Whitehouse) مقاله محققانه خود را قرائت کرد. محور سخنان وی گفتگوی معنوی ادیان ابراهیمی بود. وی ضمن یادآوری نکات مهمی از زندگی حضرت رسول اکرم (ص) نحوه تعامل ایشان را با ادیان دیگر برشمرد.



سخنران بعدی ربای بنت هرمن (Benet Hermun) روحانی برجسته کلیمی بود. وی اساس دین را مهمتر ازهمه اختلافات دانست و متذکر شد که در جهان پرآشوب امروز مومنین باید پرچم صلح ودوستی در دست گرفته واجازه سوء استفاده از دین را به جنگ طلبان ندهند.



استاد آندرو ویدیک (Andrew Vidieh ) مسلمان وعرفان شناس معروف واستاد دانشگاه منهتن سخنران بعدی بود که درباره جایگاه و تعاریف نور محمدیه (ص) در سنت اسلام و دانشمندان و مسلمانان سخنرانی کرد. وی با اشاره به مفهوم نورمحمدی (ص)، با استفاده از کتاب " فصوص الحکم" ابن عربی به توضیح این معنی پرداخت.



در پایان روز دوم میزگرد و برنامه پرسش و پاسخ برگزار شد.





حاشیه



* در شب اول موسیقی سنتی ایرانی ودر شب دوم گروهی از هنرمندان آمریکایی بخشی از اشعار مولانا را قرائت واجرا کردند.



* این برنامه علمی – فرهنگی که با استقبال بی نظیر اساتید، دانشجویان وعلاقمندان به بحثهای علمی برگزارگردید، عمیقا" تحت تاثیر بیانات سخنرانان درخصوص حضرت رسول (ص) بود.



* بحثهای ارائه شده ضمن آن که کارشناسی و محققانه بود از سوی کسانی مطرح می شد که خود چهره های شناخته شده جامعه آمریکا بوده وبه عنوان کارشناسانی موجه مورد اعتمادند.



* اوج اظهارات این برنامه پیشنهاد کشیش جان پیترسون درخصوص افزودن بخشی از قرآن برکتاب مقدس است که تحسین همه حضار را برانگیخت. بزودی مجموعه سخنرانیهای این اساتید در قالب یک کتاب به بازار نشردرآمریکا عرضه خواهد شد.