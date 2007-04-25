آیت الله سید احمد خاتمی که به مناسبت 5 اردیبهشت سالروز حادثه طبس با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ، به امدادهای الهی در قبال بندگان و مومنین و نزول این امدادها تابع اشاره کرد و اظهار داشت: امدادهای غیبی در قرآن کریم به عنون یک سنت از سنت های خداوند نسبت به مومنان تعبیر شده است، آنچنان که خداند در نظام طبیعت قوانینی دارد که این قوانین تغییر ناپذیرند.

خاتمی با بیان اینکه امدادهای الهی انواع و اشکال مختلف دارد، گفت: در این عرصه بایستی به چند نکته توجه کرد. نکته اول آن است که اساس کار در نگاه دین، تلاش و کار وبرنامه ریزی و تدبیر است. این اصل اساسی است. امدادهای غیبی خداوند در پی اینهاست، کمک خدا همان امداد خداوند است. اما اینکه کمک کردن خدا باتوجه به اینکه او غنی علی الاطلاق است، در قرآن کریم دو مصداق برای یاری خداوند بیان شده است.

خطیب نماز جمعه تهران خاطر نشان کرد: نکته دوم درباره امدادهای غیبی الهی گوناگونی و چهره های مختلف امدادهای خداست. امدادهای خداوند فقط پیروزی بر دشمن نیست. مسئله تحقیر دشمن در چشم مومنان هم مدد الهی است.

وی افزود: اگر در عرصه ای شاهد پیروزی نبودیم نبایستی چنین قضاوت کنیم که مددهای غیبی نبوده است. مددهای غیبی را بایستی در اشکال گوناگون دید.در جنگ بدر که از مددهای غیبی خداوند این بود که دشمن در نظر مومنین کم نمودار شد. یکی دیگر رعب مسلمانان در دل دشمن بود. البته یکی دیگر هم کمک های آسمانی نظیر نزول باران و ... بود. بنابراین در یاری و نصرت الهی بایستی این مطلب را توجه داشته باشیم که مددهای الهی در هر عصر و زمان و مقطعی، شکلی از اشکال مخصوص خود را دارد.

عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به این سئوال که چه کنیم این امدادهای غیبی مشابه حادثه طبس، تداوم یابد افزود: در طول 28 سالی که از انقلاب و نظام بزرگ مقدس اسلامی ما گذشته است، نبایستی تردید کرد که اگر عنایات ویژه ذات مقدس ربوبی نبود ما آسیب ها دیده بودیم. از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون دنیای استکبار برای نابودی این نظام مقدس تمام تجربه هایی که تنها برای سقوط انقلاب ها داشتند را در مورد ما آزمایش کردند و ناکام شدند.

خاتمی خاطر نشان کرد: از جنگ قومیت ها تا نفوذی ها گرفته تا جنگ تحمیلی و کودتاها و ترورهای کور و دهها و صدها توطئه دیگر از جمله حمله برنامه ریزی شده نظامی در صحرای طبس. که بی تردید دست عنایات ذات مقدس ربوبی پشت سر این نظام مقدس اسلامی بوده است و این جمله امام رحمه الله علیه که "دست دیگری این کشور را اداره می کند" جمله حکیمانه و واقع بینانه ای است. آنچه اینجا مهم استآن است که ما بایستی کاری کنیم که این مددهای الهی استمرار داشته باشد.

خطیب نماز جمعه تهران ادامه داد: استمرار این مددهای الهی در سایه این است که ما یاران خدا باشیم و یار خدا بمانیم. دغدغه دین داشته باشیم. مسئولان نظام در پی آن باشند که دین خدا در این کشور اجرا شود. مطمئنا اگر این روش و این منش ادامه پیدا کند باز هم مددهای الهی هست. الحمدالله رهبر بزرگوار انقلاب ما مقام معظم رهبری راه امام، معنویت امام، اخلاص امام را دنبال می کنند و دولتی که هم اکنون بر سر کار است - دولت نهم - و شخص جناب رئیس جمهور جناب دکتر احمدی نژاد دغدغه دین و دغدغه اجرای احکام دین و دغدغه ارزشهای انقلاب والای اسلامی را دارند. در این عرصه ها بحمدالله خیال ما راحت است.

وی گفت: از این جهت خاطرها آسوده است که معتقدیم دغدغه دینی دارند. البته تا کسی وارد میدان اجرا نشده است املای نانوشته ای است که غلط ندارد. اما وقتی کسی وارد نوشتن املا شد ممکن است که غلط های املایی هم داشته باشد. این که می گوییم دغدغه دین باعث مددهای الهی می شود و امروز دغدغه دین وجود دارد یک واقعیت است و از سر تملق هم نیست.

آیت الله خاتمی در پایان گفت: همه ما سربلندی ایران اسلامی را می خواهیم و مطمئن باشیم در دنیایی که مع الاسف سران زورگوی آن منطق نمی فهمند و فقط زور و سلطه می فهمند، این عنایات خداوند است که ما را در برابر دنیای توطته های آنان پیروز می کند. تاکنون هم چنین بوده است. این مستلزم آن است که این شروط را پیوسته تداوم دهیم و یاران خدا باشیم.