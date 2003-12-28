اعلام آمادگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي به زلزله زدگان

معاون بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي ازسراسر دنيا به تهران و آز تهران به منطقه زلزله زده بم به صورت رايگان تعهد كرد.

احمد صانعي با اشاره به اينكه تا كنون 21 پروازبراي منطقه زلزله زده صورت گرفته تصريح كرد: سه پرواز فوق العاده ديگر نيزامروز براي منطقه زلزله زده بم پيش بيني شده است .

به گفته وي، نخستين پرواز فوق العاده امروزهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ساعت 30/10 دقيقه صبح با پرواز ايرباس 275 است و پرواز دوم نيزبا پرواز ايرباس 275 در نظر گرفته شده است.

صانعي افزود: در صورت نياز پرواز سوم فوق العاده هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران حدود ساعت 15 انجام خواهد شد .

به گفته وي از طرف منطقه زلزله زده بم هيچ درخواستي براي انتقال مجروحان وجود ندارد وشب گذشته آخرين پرواز فوق العاده ار بم و كرمان خالي به تهران آمد.

وي افزود: در حال حاضرتمام فشار براي رفتن به مناطق زلزله زده براي انتقال امداد رسان، گروههاي پزشكي، گروه امداد خارجي و تيمهاي بيماريهاي خاص از استانها و شهرستانهاي مختلف وجود دارد.

وي تصريح كرد: در پروازهاي فوق العاده حدود 10 تا 15 تن بارحمل مي شود.