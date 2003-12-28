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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۰:۳۷

معاون بازرگاني هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در گفتگو با "مهر" خبر داد :

اعلام آمادگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي به زلزله زدگان

اعلام آمادگي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي به زلزله زدگان

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي سراسر دنيا از مقصد به صورت رايگان به منطقه زلزله زده اعلام آمادگي كرد.

معاون بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران براي انتقال كمكهاي اهدايي كشورهاي خارجي ازسراسر دنيا به تهران و آز تهران به منطقه زلزله زده بم به صورت رايگان تعهد كرد.

احمد صانعي  با اشاره به اينكه تا كنون 21 پروازبراي منطقه زلزله زده صورت گرفته تصريح كرد: سه پرواز فوق العاده ديگر نيزامروز براي منطقه زلزله زده بم پيش بيني شده است .

به گفته وي، نخستين پرواز فوق العاده امروزهواپيمايي جمهوري اسلامي ايران ساعت 30/10 دقيقه صبح با پرواز ايرباس 275 است و پرواز دوم نيزبا پرواز ايرباس 275 در نظر گرفته شده است. 

صانعي افزود: در صورت نياز پرواز سوم فوق العاده هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران حدود ساعت 15 انجام خواهد شد .

به گفته وي از طرف منطقه زلزله زده بم هيچ درخواستي براي انتقال مجروحان وجود ندارد وشب گذشته آخرين پرواز فوق العاده ار بم و كرمان خالي به تهران آمد.

وي افزود: در حال حاضرتمام فشار براي رفتن به مناطق زلزله زده براي انتقال امداد رسان، گروههاي پزشكي، گروه امداد خارجي و تيمهاي بيماريهاي خاص از استانها و شهرستانهاي مختلف وجود دارد.

وي تصريح كرد: در پروازهاي فوق العاده حدود 10 تا 15 تن بارحمل مي شود.

 

کد مطلب 47582

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