حماس از تجاوزارت رژيم صهيونيستي ترس و واهمه اي ندارد

به گزارش خبرگزاري مهر، " سعيد صيام" عضو فرماندهي سياسي جنبش حماس درگفتگو با روزنامه" البيان" چاپ امارات با بيان اين مطلب افزود: جنبش حماس همچنان به مبارزه و مقاومت خود عليه اسراييل ادامه مي دهد و اين امر واضحي است كه آنها درسرزمين فلسطين به مقاومت ادامه مي دهند .

وي گفت: جهاد به اين دليل به تخريب برج نظامي اسراييل درشهررفح و نيزشليك راكت به شهركهاي صهيونيست نشين مبادرت ورزيد كه نيروهاي اسراييلي همچنان به تروراعضاي گروههاي جهادي فلسطين ادامه مي دهند .

اين عضو جنبش حماس درباره توقف عمليات شهادت طلبانه و يا توقف حمله موشكي به شهركهاي صهيونيست نشين گفت : اين امربستگي به شرايط كنوني فلسطين و تفاهم اعضاي گروههاي جهادي فلسطيني دارد كه دراين باره چه تصميمي بگيرند .

صيام همچنين درباره اظهارات اخيرا مقامات اسراييل درباره مستثني كردن رهبران حماس از حمله پس ازعمليات اخير يك مبارز فلسطيني درتل آويو گفت : دشمن صهيونيستي هيچ يك از نيروها و گروههاي جهادي فلسطين را از حملات خود مستثني نكرده است به علاوه چندي پيش نيروهاي اسراييلي شماري از رهبران حماس ، جبهه خلق براي آزادي فلسطين ، دبير كل جبهه خلق براي آزادي فلسطين و ديگراعضاي گروه هاي جهادي فلسطين را درشهر غزه و كرانه باختري به شهادت رساندند.

اين عضو جنبش حماس در پايان گفت : مجموعه اقدامات اسراييل نشان مي دهد كه اين رژيم ملت فلسطين را هدف حملات خود قرار داده است و اين اظهارت مقامات اسراييل خدعه و نيرنگ آنها براي فريب دادن افكار عمومي است .