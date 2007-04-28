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۸ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۹:۳۱

30مرکز غیر قانونی جمع آوری زباله سلامت مردم بیرجند را تهدید می کند

30مرکز غیر قانونی جمع آوری زباله سلامت مردم بیرجند را تهدید می کند

خراسان جنوبی - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت احیا و بازیافت بیرجند گفت: وجود بیش از30مرکز جمع آوری و تفکیک غیر قانونی زباله درحاشیه مناطق مسکونی بیرجند ، مردم این شهر را در معرض آلودگی های گوناگون قرار داده است.

علیرضا رجائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شهرستان بیرجند روزانه 120 تن زباله تولید می شود که تنها 35 درصد آنها قابل بازیافت هستند و از 42 تن ضایعات قابل بازیافت در شهر بیرجند حدود 20 تن آن را افراد دوره گرد و افغانی جمع آوری می کنند.

 

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون بیش از120 کودک افغانی در سطح این شهرستان شناسایی شده اند که اقدام به جمع آوری زباله های خشک و انبار آنها در نقاط مسکونی حاشیه شهر بیرجند می نمایند.

 

رجائی خاطر نشان کرد:شرکت احیا بازیافت بیرجند با چهار دستگاه خودرو سیارودایر کردن سه کیوسک زباله های قابل بازیافت سطح این شهر را جمع آوری می کند.

 

وی با انتقاد از نحوه دفن زباله های عفونی شهر بیرجند اظهار داشت: در حال حاضر زباله های عفونی شهر پس از جمع آوری در تراشه در کنار زباله های خانگی  به صورت نه چندان کامل سوزانده می شود.

 

رجائی از تخلیه پساب های فاضلاب در اطراف شهر بیرجند خبر داد و افزود: اگر برا این امر چاره ای اندیشیده نشود باعث شیوع بسیاری از بیماری ها و فاجعه خواهد شد.

کد مطلب 475830

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