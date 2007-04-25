رویگردانی مردم انگلیس از احزاب کارگر و محافظه کار/ 54 درصد انگلیسی ها خواهان تغییر حزب حاکم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین نظر سنجی روزنامه گاردین درباره حمایت مردم انگلیس از احزاب سیاسی این کشور در آستانه یک هفته مانده تا انتخابات عمومی این کشور نشان می دهد احزاب کارگر و محافظه کار حمایت(پشتوانه) مردمی خود را از دست داده اند.

انتخابات هفته آینده به منظور تعیین حزب حاکم انجام می شود و نظر سنجی گاردین نشان می دهد 54 درصد از مردم انگلیس معتقدند حزب حاکم این کشور ( حزب کارگر ) باید تغییر کند و فقط 21 درصد انگلیسی ها معتقدند حزب حاکم فعلی باید به کار خود ادامه دهد.

بر همین اساس، میزان حمایت مردم انگلیس از حزب کارگر با یک درصد کاهش نسبت به نظر سنجی قبلی به 30 درصد و حمایت از حزب محافظه کار با 4 درصد کاهش در مقایسه با نظرسنجی گذشته به 37 درصد رسیده است.

این گزارش در ادامه می افزاید، میزان حمایت فعلی مردم انگلیس از حزب لیبرال دموکرات با 3 درصد افزایش به 21 درصد رسیده و در حال حاضر 12 درصد از مردم انگلیس از احزاب کوچکتر دیگری مانند حزب سبز و یا حزب Ukip حمایت می کنند.

در همین رابطه در یک نظر سنجی تلفنی که چندی پیش روزنامه تایمز انگلیس انجام داد؛ مشخص شد که میزان محبوبیت حزب کارگر ( حزب حاکم انگلیس ) فقط 29 درصد است که این رقم کمترین میزان محبوبیت حزب کارگر در طی 20 سال گذشته و همچنین کمترین میزان محبوبیت این حزب در طی دوران نخست وزیر تونی بلر یعنی 13 سال گذشته است.

